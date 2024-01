Horner vertrouwt op eigen motoren: "Iedereen is te verslaan"

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor de komende jaren. De Oostenrijkse renstal zal vanaf 2026 ook eigen krachtbronnen gaan fabriceren. Teambaas Christian Horner geeft toe dat het bizar is dat zijn mensen het op dit gebied gaan opnemen tegen grote autofabrikanten.

Red Bull rijdt nu al met motoren onder eigen naam, maar deze worden nog steeds geproduceerd door Honda. De Japanners waren tot en met 2021 de officiële motorleverancier van Red Bull, maar daarna vertrokken ze weer uit de sport. Red Bull sloot een deal met Honda over het gebruik van de krachtbronnen en ze kwamen met een plan voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport en Red Bull zal vanaf dat jaar samen met Ford motoren gaan bouwen.

Strijd

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft nog maar eens toe dat het een risico is. Hij stelt wel dat het een goed overwogen risico is waarbij ze veel onderzoek hebben gedaan. In de podcast 'Secrets of Success' stelt Horner dat het bizar is dat Red Bull met de andere motorleveranciers gaat strijden: "We gaan het opnemen tegen Mercedes, Ferrari, Renault, Audi en de kracht van de Volkswagen Group. Dat gaan we doen als onafhankelijke motorleverancier!"

Merk

Horner geeft eerlijk toe dat het best vreemd is dat een energiedrankjesbedrijf de degens gaat kruisen met echte autofabrikanten. Horner: "Als je daarover nadenkt, dan is het compleet gestoord dat wij over de middelen van een OEM beschikken. Maar het hangt af van de werkcultuur, de kwaliteit van de mensen en het hangt af van de werkethiek. Je moet de juiste faciliteiten en middelen nodig om dit te doen. Als je beschikt over die sleutelonderdelen, waarom kunnen we Mercedes en Ferrari dan niet verslaan? Dat is ook maar een merk, iedereen is te verslaan."