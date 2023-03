Marko geeft duidelijkheid over Ford-deal: "Krachtbronnen komen van Red Bull af"

Red Bull Racing en Ford gaan vanaf 2026 samenwerken om Power Units te ontwikkelen. Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens de launch van de nieuwe wagen in New York, het werd niet precies duidelijk hoe de taken worden verdeeld. Helmut Marko geeft nu aan dat Red Bull het meeste werk op zich zal nemen.

Aangezien er in 2026 nieuwe motorreglementen gaan gelden in de koningsklasse van de autosport, is Red Bull al geruime tijd bezig met het Red Bull Powertrains-project. Lange tijd leek het erop dat de Oostenrijkse renstal zou gaan samenwerken met Porsche, maar die deal ging niet door. Ford kwam daarna vrij snel om de hoek kijken.

Onderhandelingen

Red Bull gaat nu dus in zee met de Amerikaanse autobouwer en dat bekend er innig samen zal worden gewerkt. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan Speedweek weten hoe de onderhandelingen er precies uitzagen tussen de beide partijen: "De onderhandelingen werden persoonlijk uitgevoerd door Bill Ford en CEO Jim Farley. Vanuit onze kant was het teambaas Christian Horner, ik steunde hem daarbij."

Batterijen

Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien, bleef tijdens de presentatie nogal onduidelijk. Marko weet meer van deze zaak en de Oostenrijkse adviseur deelt er dan ook wat meer details over. De Red Bull-adviseur legt het uit: "Zelfs als het team Red Bull Ford of Ford Red Bull gaat heten, zelfs dan komen de krachtbronnen vooral van Red Bull Powertrains. Ford zal vooral betrokken zijn bij de technologieën van de batterijen."