Horner ontkent problemen met 2026-project

De nieuwe reglementen van 2026 komen steeds dichter bij. Red Bull is bezig met de ontwikkeling van hun eigen krachtbronnen, maar volgens het geruchtencircuit gaat dat nog niet helemaal naar wens. Volgens Christian Horner klopt daar helemaal niets van en worden alle doelen behaald.

Red Bull gaat voor 2026 motoren bouwen in samenwerking met Ford. Het Red Bull Powertrains-project draait op volle toeren, maar het worden wel de eerste eigen motoren van het team. Er bestaan dan ook zorgen, want men vraagt zich af of Red Bull en Ford wel competitief kunnen zijn. Volgens de geruchten zou Red Bull achter op schema lopen met de ontwikkelingen, dat dus betekenen dat er een machtsverschuiving gaat plaatsvinden.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft deze opvallende verhalen in de media ook gelezen. De Brit ontkent echter dat Red Bull achter op schema loopt en hij spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "We behalen onze doelen." Horner heeft echter geen idee hoe sterk zijn krachtbronnen zullen zijn in vergelijking met zijn concurrenten: "Dat is heel lastig in te schatten, maar we zien achter de schermen dat iedereen een gigantische inzet toont. Maar het is echt een race tegen de klok om alles voor 2026 klaar te krijgen."