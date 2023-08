Nieuwe Red Bull-krachtbron ligt op schema voor 2026

Helmut Marko heeft een tipje van de sluier gegeven over de nieuwe Red Bull-krachtbron die vanaf 2026 de naam Ford draagt. De Oostenrijkse adviseur zegt nadrukkelijk dat alles soepeltjes verloopt.

"Ergens in de komende weken zal de eerste complete power unit met de verbrandingsmotor, MGU-K en batterij worden getest" vertelde Marko tegenover LAOLA1. "We liggen op schema.''

Toch kaart Marko een probleem aan waar de FIA nog eens naar zou moeten kijken. Wat de issue precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. ''We hebben wel een andere verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en vermogen van het hybridesysteem voorgesteld uit veiligheidsoverwegingen."

Vanaf 2026 moet de helft van het vermogen elektrisch zijn. Dat is een forse verandering met de huidige power units. Marko legt uit wat dit allemaal omvat.

"De batterijen zullen 100 kilogram wegen, en de auto's gaan nog zwaarder zijn en moeten nog groter worden. We zullen e-fuels gebruiken, dus uitstoot zal verder geen rol spelen.''

Op de vraag hoe het staat met de performance durft de Red Bull-coryfee wel een uitspraak over te doen.

''Volgens mij liggen we gelijk met Mercedes qua hoe ver we zijn met de ontwikkeling. Van Renault weet ik het niet en Ferrari heeft een achterstand. Met Ford lopen we op schema."



Relatie met Ford

Red Bull en Ford gaan op commercieel en technisch vlak met elkaar samenwerken. De motoren van Red Bull Powertrains zullen door Ford worden gebadged.Ford zal ook de motoren van Red Bulls zusterteam AlphaTauri gaan badgen.

Aangezien Red Bull zelf al bezig is met de ontwikkeling van de krachtbronnen onder de 2026-regels, zal Ford het team gaan ondersteunen op het technische gebied. Deze samenwerking geldt overigens voor zowel de verbrandingsmotor als het elektrische gedeelte van de nieuwe krachtbron.