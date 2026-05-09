Chandhok heeft diep respect voor Red Bull: "Op gelijke voet met Mercedes"

Karun Chandhok is van mening dat de krachtbronnen van Red Bull Powertrains nu al even sterk is als de motoren van Mercedes. Red Bull rijdt sinds dit seizoen met de RBPT die ze in samenwerking met Ford bouwen. Het is de allereerste keer dat Red Bull met een compleet eigen motor rijdt. 

De motoren van Mercedes worden tot nu toe gezien als superieur aan de andere motoren. Dat komt voornamelijk door de sterke prestaties van Mercedes en McLaren die nu aan komen zetten. In het constructeurskampioenschap staan drie Mercedes-teams in de top vijf. Mercedes staat zelf op een, McLaren op drie en Alpine op vijf. Williams is terug te vinden op plek acht. 

Verstappen is erg blij

De stemming van Verstappen was geweldig en dat is een goed teken volgens de oud-coureur. "Max was in een geweldige stemming, hij kwam even langs bij Sky en we hebben buiten beeld even gepraat. Hij vond dat dit het eerste weekend was waarin de auto werkte zoals hij wilde."

Volgens Chandhok moeten de motoren enorm veel respect krijgen. Ze zijn van nul opgebouwd en daar heeft Chandhok alleen maar respect voor. "Ik denk dat we Red Bull Powertrains enorm veel respect moeten betonen. Ik denk dat ze, samen met Ford, onder de radar zijn gebleven en hebben bereikt wat ze hebben gedaan."

Red Bull kijkt naar motorfabrikanten

Red Bull moest kijken naar de voorgangers, aldus Chandhok. "Maar als gloednieuwe motorfabrikant moet je gewoon kijken naar de problemen waar hun vorige partners, Honda, mee kampen. Ze zijn op de markt gekomen en, volgens sommigen, vormen ze de maatstaf, op gelijke voet met Mercedes."

Red Bull is enorm gegroeid de afgelopen jaren en daar heeft Chandhok respect voor. "Voor een bedrijf dat zo'n vijf, zes jaar geleden nog vanuit een camping of een eenvoudige hut opereerde, is het ongelooflijk. Ze hebben in vijf jaar tijd een bedrijf en een toonaangevende motor opgebouwd."

Reacties (1)

  • jd2000

    Posts: 7.705

    Als Chandhok het zegt... Dan zit RB in diepe problemen. Al die medewerkers van die goksites kunnen er wat van, maar vlak Chandhok ook niet uit!

    • 9 mei 2026 - 12:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar