Karun Chandhok is van mening dat de krachtbronnen van Red Bull Powertrains nu al even sterk is als de motoren van Mercedes. Red Bull rijdt sinds dit seizoen met de RBPT die ze in samenwerking met Ford bouwen. Het is de allereerste keer dat Red Bull met een compleet eigen motor rijdt.

De motoren van Mercedes worden tot nu toe gezien als superieur aan de andere motoren. Dat komt voornamelijk door de sterke prestaties van Mercedes en McLaren die nu aan komen zetten. In het constructeurskampioenschap staan drie Mercedes-teams in de top vijf. Mercedes staat zelf op een, McLaren op drie en Alpine op vijf. Williams is terug te vinden op plek acht.

Verstappen is erg blij

De stemming van Verstappen was geweldig en dat is een goed teken volgens de oud-coureur. "Max was in een geweldige stemming, hij kwam even langs bij Sky en we hebben buiten beeld even gepraat. Hij vond dat dit het eerste weekend was waarin de auto werkte zoals hij wilde."

Volgens Chandhok moeten de motoren enorm veel respect krijgen. Ze zijn van nul opgebouwd en daar heeft Chandhok alleen maar respect voor. "Ik denk dat we Red Bull Powertrains enorm veel respect moeten betonen. Ik denk dat ze, samen met Ford, onder de radar zijn gebleven en hebben bereikt wat ze hebben gedaan."

Red Bull kijkt naar motorfabrikanten

Red Bull moest kijken naar de voorgangers, aldus Chandhok. "Maar als gloednieuwe motorfabrikant moet je gewoon kijken naar de problemen waar hun vorige partners, Honda, mee kampen. Ze zijn op de markt gekomen en, volgens sommigen, vormen ze de maatstaf, op gelijke voet met Mercedes."

Red Bull is enorm gegroeid de afgelopen jaren en daar heeft Chandhok respect voor. "Voor een bedrijf dat zo'n vijf, zes jaar geleden nog vanuit een camping of een eenvoudige hut opereerde, is het ongelooflijk. Ze hebben in vijf jaar tijd een bedrijf en een toonaangevende motor opgebouwd."