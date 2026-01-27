Red Bull lijkt goed te zijn begonnen aan het nieuwe tijdperk in hun Formule 1-leven. De Oostenrijkers leveren vanaf dit jaar zelf motoren, en die nieuwe krachtbron lijkt naar wens te functioneren. Racing Bulls-coureur Liam Lawson laat een positief geluid horen over de nieuwe motor.

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Red Bull is al jaren bezig met het eigen motorproject, en deze krachtbronnen kennen deze week tijdens de besloten wintertest in Barcelona hun vuurdoop. Red Bull Racing en Racing Bulls maken gebruik van de motoren die worden ontwikkeld door Red Bull Powertrains en Ford.

Op de eerste testdag zag alles er goed uit voor Red Bull. Isack Hadjar noteerde in zijn RB22 zelfs de snelste tijd, al zegt dat weinig tijdens een test. Ook bij zusterteam Racing Bulls leek alles naar wens te functioneren, en kende Liam Lawson een bijna foutloze dag. Hij viel één keer stil, maar dit leek geen groot probleem te zijn.

Hoe is het gevoel?

Na afloop van de testdag liet Lawson aan F1 TV weten dat ze er aardig voor staan: "Het voelde eerlijk gezegd goed aan. Het is natuurlijk erg lastig om te zeggen waar we staan, maar het belangrijkste voor nu is de betrouwbaarheid. We hebben een aantal prima rondjes kunnen rijden en zijn alleen maar tegen kleine probleempjes aangelopen. De ongemakken die we hadden, kwamen meer uit voorzorg dan dat het echt serieuze problemen waren."

Hoe voelt de nieuwe krachtbron aan?

De nieuwe Red Bull-krachtbron stemt Lawson ook tevreden: "Wat betreft de motor is het eerlijk gezegd heel erg goed gegaan. Maar nogmaals: het is erg lastig om te weten waar je staat ten opzichte van alle andere teams. We zullen in de komende dagen zeker nog veel meer gaan leren."

Vandaag is het rustig op het circuit van Barcelona. Door de verwachte regen hebben veel teams besloten om deze dag aan zich voorbij te laten gaan. Max Verstappen is in zijn Red Bull wel de baan opgegaan.