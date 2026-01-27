user icon
Lawson doet opvallende uitspraak over nieuwe Red Bull-motor

Lawson doet opvallende uitspraak over nieuwe Red Bull-motor

Red Bull lijkt goed te zijn begonnen aan het nieuwe tijdperk in hun Formule 1-leven. De Oostenrijkers leveren vanaf dit jaar zelf motoren, en die nieuwe krachtbron lijkt naar wens te functioneren. Racing Bulls-coureur Liam Lawson laat een positief geluid horen over de nieuwe motor.

In de Formule 1 gelden dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Red Bull is al jaren bezig met het eigen motorproject, en deze krachtbronnen kennen deze week tijdens de besloten wintertest in Barcelona hun vuurdoop. Red Bull Racing en Racing Bulls maken gebruik van de motoren die worden ontwikkeld door Red Bull Powertrains en Ford.

Op de eerste testdag zag alles er goed uit voor Red Bull. Isack Hadjar noteerde in zijn RB22 zelfs de snelste tijd, al zegt dat weinig tijdens een test. Ook bij zusterteam Racing Bulls leek alles naar wens te functioneren, en kende Liam Lawson een bijna foutloze dag. Hij viel één keer stil, maar dit leek geen groot probleem te zijn.

Hoe is het gevoel?

Na afloop van de testdag liet Lawson aan F1 TV weten dat ze er aardig voor staan: "Het voelde eerlijk gezegd goed aan. Het is natuurlijk erg lastig om te zeggen waar we staan, maar het belangrijkste voor nu is de betrouwbaarheid. We hebben een aantal prima rondjes kunnen rijden en zijn alleen maar tegen kleine probleempjes aangelopen. De ongemakken die we hadden, kwamen meer uit voorzorg dan dat het echt serieuze problemen waren."

Hoe voelt de nieuwe krachtbron aan?

De nieuwe Red Bull-krachtbron stemt Lawson ook tevreden: "Wat betreft de motor is het eerlijk gezegd heel erg goed gegaan. Maar nogmaals: het is erg lastig om te weten waar je staat ten opzichte van alle andere teams. We zullen in de komende dagen zeker nog veel meer gaan leren."

Vandaag is het rustig op het circuit van Barcelona. Door de verwachte regen hebben veel teams besloten om deze dag aan zich voorbij te laten gaan. Max Verstappen is in zijn Red Bull wel de baan opgegaan.

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

