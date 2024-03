Verstappen lacht om verse motorgeruchten

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf 2026 rijden met eigen krachtbronnen. Volgens recente geruchten zou het ontwikkelingsproces niet goed verlopen. Max Verstappen heeft de verhalen ook gehoord, maar de regerend wereldkampioen kan daar eigenlijk alleen maar om lachen.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Red Bull gaat samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen en de verwachtingen zijn hoog. De voorbereidingen op 2026 zijn in volle gang en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe motoren. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over mogelijke problemen bij het ontwikkelingsproces van Red Bull Powertrains.

Speculatie

In Australië werd Max Verstappen geconfronteerd met de geruchten over de motoren. De Nederlander beschikt over een contract tot en met 2028 en tegenover de internationale media kan hij eigenlijk alleen maar lachen om de verhalen: "Als ik over alles moet speculeren, kan ik mij ook nog druk maken over of ik morgen nog wel leef! Ik maak mij daar geen zorgen over, want ik sta in nauw contact met Christian Horner en de mensen die aan dat project werken. Dus ik zie geen reden om in paniek te raken."

Concurrenten

Verstappen weet wel dat het lastig gaat worden om in 2026 weer te domineren. Op motorisch vlak moet Red Bull gaan concurreren met Audi, Ferrari, Mercedes, Honda en Renault: "We leven nog niet in 2026. We weten dat dit een zware opgave is en we nemen dit ook niet luchtig op. Er zijn veel gevestigde motorleveranciers en we weten dat het moeilijk wordt om hen te gaan verslaan. Maar er werken bij ons wel veel goede mensen aan dit project. We hebben er zin in en de tijd zal gaan uitwijzen waar we staan."