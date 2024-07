Horner ziet interesse van Verstappen in motorenproject

De nieuwe regels van 2026 houden de gemoederen in de Formule 1 flink bezig. Bij Red Bull zijn ze hard bezig met het ontwikkelen van hun eigen motoren, en dat zorgt voor veel verhalen. Volgens Christian Horner is Max Verstappen heel erg geïnteresseerd in het project.

Red Bull gaat vanaf 2026 rijden met eigen motoren. Samen met Ford zijn ze hard bezig met de werkzaamheden. Het Red Bull Powertrains-project draait op volle toeren, en men is benieuwd hoe ze het zullen doen. Het is nog volledig onduidelijk hoe de verhoudingen zullen liggen in 2026, maar teams kunnen de krachtbronnen wel gebruiken als een soort lokaas voor coureurs. De rijders willen immers rijden met een goede krachtbron.

Progressie

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al meerdere keren aangegeven dat hij hoge verwachtingen heeft van 2026. Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat er aan zijn coureur Max Verstappen wordt getrokken. Aan Motorsport.com laat hij weten dat Verstappen veel interesse heeft in het motorenproject: "We hebben Max hier een maand geleden nog een hele rondleiding gegeven. We hebben hem toen laten zien hoe we ervoor staan qua progressie. We houden hem steeds op de hoogte. Iedere keer dat hij hier is, ziet hij weer meer motoren en meer progressie. Hij toont veel interesse in wat er hier gebeurt."

Slagen

Volgens Horner is het motorenproject strategisch gezien heel erg belangrijk. Daarnaast weet Horner ook dat de betrokkenheid van Verstappen zeer belangrijk is: "Ik denk dat de schaal van dit project en de schaal van alle investeringen hem wel vertrouwen geven. Dit is de allergrootste investering die Red Bull ooit heeft gedaan in de Formule 1. Samen met Ford moet dit slagen. We kunnen het onszelf niet veroorloven als dit niet slaagt."