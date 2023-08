Marko onthult grote mijlpaal: "We liggen op schema"

Terwijl de Formule 1-teams zich momenteel vooral focussen op de prestaties op de baan, wordt er op de achtergrond ook gewerkt aan de toekomst. Veel teams werken vast aan het komende seizoen, maar er wordt ook hard doorgewerkt voor 2026. Red Bull Racing zal vanaf dat jaar een eigen krachtbron gaan ontwikkelen is samenwerking met Ford. Volgens Helmut Marko ligt men goed op schema.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Red Bull kondigde al snel aan dat ze vanaf dat seizoen gaan rijden met eigen krachtbronnen. Begin dit jaar werd duidelijk dat ze de motoren gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe krachtbronnen, maar Red Bull wil wel dat de reglementen op een aantal punten worden aangepast.

Testbank

Terwijl de discussies over de reglementen volop gaande zijn, werkt men in de fabriek hard door. Het Red Bull Powertrains-project draait op volle toeren en volgens teamadviseur Helmut Marko gaat alles naar wens. In gesprek met Speedweek laat hij weten dat er snel zal worden getest met een volledige krachtbron: "In de komende weken zal de eerste complete Power Unit op de testbank gaan draaien. Dat wil zeggen, inclusief de verbrandingsmotor, de MGU-K en de batterij."

Aanpassen

Ondanks dat er zal worden getest met de 2026-krachtbronnen, wil Red Bull wel dat de reglementen worden aangepast. Zoals het er nu voorstaat komt in 2026 vijftig procent van het vermogen uit de verbrandingsmotor en vijftig procent uit de elektrische componenten. Marko ziet dat niet zitten: "We liggen op schema. Dat we voorstellen om met een andere verhouding te gaan werken, heeft te maken met de veiligheid. De accu's zouden dan meer dan 100 kilo wegen en dan worden de auto's groter en zwaarder. Dat lijkt ons niet goed. We rijden met e-fuels, dus uitstoot speelt geen rol meer."