Horner onthult grote interesse in Red Bull-motoren

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de toekomst. Samen met Ford werken ze aan hun eigen krachtbronnen voor 2026. Teambaas Christian Horner is trots op het project, en hij stelt ook dat Red Bull als is benaderd door meerdere geïnteresseerde partijen.

Red Bull en Ford zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe krachtbron. Na het vertrek van Honda besloot Red Bull dat ze voor 2026 zelf krachtbronnen gaan ontwikkelen, en uiteindelijk sloten ze een grote deal met Ford. Samen zijn ze nu bezig met het bouwen van motoren, die de renstal vanaf 2026 successen moet gaan bezorgen. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1, en de verwachtingen zijn hoog.

Aftasten

Red Bull-teambaas Christian Horner is apetrots op het project. Hij ziet dat er veel interesse is in zijn krachtbronnen. Tijdens een rondleiding op de fabriek is hij daar duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "We zijn al wel benaderd door verschillende partijen, sommige teams tasten af wie de meest competitieve motor krijgt. Maar onze focus ligt op dit moment volledig om de twee Red Bull-teams, omdat we willen leren lopen voordat we gaan rennen."

Vier teams

Horner sluit niet uit dat er in de toekomst meer dan twee teams met Red Bull Powertrains-krachtbronnen op de grid staan. De Britse teambaas wil de deur niet direct dichtgooien: "Als er later misschien iets komt, dan staan we open voor de juiste partner. Met de faciliteiten die we hier hebben, kunnen we vier teams van motoren voorzien. Dat is qua levering echt geen probleem. In de toekomst staan we daar zoals gezegd voor open, maar op de korte termijn ligt onze focus op beide Red Bull-teams."