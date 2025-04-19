user icon
icon
‹ Terug naar teams

Ferrari Academy

link-icon

IT Ferrari Academy

In 2021 won Ferrari-protogé Oliver Bearman het F4-kampioenschap van Italië en Duitsland voor het Nederlandse team van Van Amersfoort Racing. In 2022 werd de Brit derde in de Formule 3 voor Prema Racing. Bearman rijdt in 2023 in de Formule 2.

 

  • Team naam Ferrari Academy
  • Basis - Italië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 2014
  • Podiums -
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities -
  • Snelste race rondes -

Foto gallerij

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

Laatste nieuws

Historie Ferrari Academy

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

show sidebar