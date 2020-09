Italiaanse F1 Grand Prix werd nachtmerrie voor Ferrari: "Goed dat er geen fans waren"

Sebastian Vettel zegt dat het maar goed was dat er geen Tifosi langs de baan waren tijdens de Grand Prix van Italië. De race op Monza werd een drama voor het Italiaanse team.

Gevecht voor P17

Sebastian Vettel moest zijn zeventiende plaats zelfs verdedigen ten opzichte van George Russell in de Williams. Juist als hij aanvalt op het rechte stuk, valt Vettel uit met opgeblazen remleidingen. Hij schiet op het hoge snelheidscircuit bij Milaan recht door bij de eerste chicane, waarbij hij dwars door de schuimborden raast.

Vettel: "Het is momenteel heel moeilijk voor het hele team. We zitten in deze positie, dus we zullen een waardig einde moeten maken aan dit seizoen. We moeten nog veel doen en verbeteren. Ik zou het liefst nu in de auto zitten en vooraan rijden, maar dat is nu niet het geval. Het leven is wat het is."

Lage verwachtingen

"Het is wat het is professioneel gezien, maar we moeten ons hoofd proberen niet te laten hangen. We hebben veel worstelingen om de auto af te stellen, dus we kunnen ook in Mugello geen wonderen verrichten, de verwachtingen zijn heel erg laag. Als we er uit de problemen blijven zijn we al heel ver."

Crash

Ferrari-rijder Charles Leclerc crashte hard in de laatste bocht, waarop de raceleiding besloot de race tijdelijk stil te leggen.

Leclerc kan kort zijn na zijn enorm harde crash in de Parabolica: "Het was een hele moeilijke race, in het begin ging het wel redelijk, maar toen ik eenmaal op de harde banden reed was het bijna niet te doen. Ik probeerde wel hard te gaan op de harde banden, maar ik verloor de controle over de auto."

Vooruit kijken en hard werken

Ferrari-baas Mattia Binotto zegt dat dit het slechtst denkbare scenario was voor Ferrari, dat er lessen geleerd moeten worden en dat vooruit kijken nu het voornaamste is voor Ferrari.

"Het was een heel moeilijk weekend, maar de race niet finishen is nog slechter. We moeten verbeteren, vooral de auto van Sebastian. Het is nu van belang om vooruit te kijken en vooruitgang te boeken."