Italianen hopen dat nieuwe topman Ferrari warm hart heeft voor F1: "Er is ruimte voor een wens"

De Italiaanse Formule 1-kenner en journalist Leo Turrini hoopt dat Ferrari's nieuwe topman Benedetta Vigna de Formule 1 bovenaan het prioriteitenlijstje zet als hij de leiding over neemt in Maranello.

Na de dood van Sergio Marchionne in 2018 nam Louis Camilleri de leiding over bij Ferrari, maar hij trad eind december af om persoonlijke redenen. John Elkann nam de honneurs tijdelijk waar.

Eerder deze week kondigde Ferrari trots aan dat zij Benedetto Vigna hebben aangetrokken als nieuwe CEO, hij neemt vanaf september de leiding over bij Ferrari. Ferrari kondigde aan met Vigna aan het roer de weg te willen in slaan naar stille elektrische krachtbronnen, waarmee brullende motoren in de Ferrari's waarschijnlijk steeds meer tot het verrleden zullen behoren.

Religie op wielen

De 52-jarige Vigna wordt gezien als technologie-industrieleider en moet het roemruchte automerk, vooral in Italië ervaren als een religie op wielen, een nieuw tijdperk in loodsen. In 2025 wil Ferrari haar eerste volledige elektrisch aangedreven bolide aan de wereld tonen. Momenteel produceert Ferrari wel hybrides.

Turrini schrijft op zijn populaire blog Quotidiano dat hij hoopt dat Vigna toch ook het hart op de juiste plaats heeft voor het wereldberoemde Formule 1 team van Ferrari. Het team beleefde gouden jaren begin deze eeuw met Michael Schumacher als superster achter het stuur terwij Rubens Barrichello bereid was om tweede viool te spelen voor het rode team uit Maranello.

Ruimte voor een wens

Turrini schrijft: "Voor diegenen die worstelen in de F1, is er ruimte voor een wens. Vigna was een kind in de dagen van Lauda. Hij was een jongen in de tijden van Gilles' (Villeneuve, red.) Hij was al bezig met zijn loopbaan toen Schumi het gedroomde team installeerde."

Turrini vervolgt: "Als hij deze dingen herinnert en als zij iets voor hem betekenen op emotioneel gebied, dan zal hij ons bewijzen dat hij de racing afdeling zal ondersteunen."

De Italiaanse journalist vervolgt zijn betoog: "Montezemolo en Marchionne waren duidelijk geen vreemden voor Formule 1-zaken, dus wij moeten afwachten."