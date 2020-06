Teambaas Alfa Romeo: "Schumacher moet zich niet concentreren op F1"

Mick Schumacher testte afgelopen jaar voor zowel Ferrari als Alfa Romeo. De zoon van de allerbeste Formule 1-coureur aller tijden klopt op de deur van de koningsklasse en wil graag zijn vader achterna. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur wil echter niet zeggen of het mogelijk is dat Schumacher al dit seizoen zijn debuut gaat maken.

FIA-president Jean Todt, die Mick's vader Michael goed kent, zei deze week dat de 21-jarige Duitse coureur intelligent, volwassen en bescheiden is. In gesprek met Corriere della Sera zei Todt: "Ik hoop dat hij een goed seizoen heeft in de Formule 2. Ik denk dat hij een carrière zal hebben."

Voormalig F1-coureur Nick Heidfeld zei onlangs dat Alfa Romeo een voor de hand liggende bestemming is voor Schumacher, die nu het neusje van de Ferrari Academy is.

Silly Season Mick Schumacher

Teambaas Frederic Vasseur wil zich echter niet wagen aan uitspraken over het silly season: "Het was echt een vreemde tijd en dat gebeurde allemaal zonder dat er een kilometer is gereden", zei hij verwijzend naar de recente gebeurtenissen met Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo.

"Gelukkig is het bij ons rustig. Kimi Raikkonen heeft nog een contract tot het einde van het jaar, dan zullen we zien. Ik hoef niemand te vertellen hoe waardevol ze zijn, en Giovinazzi werd sterker aan het einde van het seizoen."

Wat betreft Heidfelds voorspelling van een racestoeltje voor Schumacher in 2021, zei Vasseur: "Iedereen kan zijn mening hebben en wij zullen ons ding doen. Mick moet zich ook eerst concentreren op zijn Formule 2-carrière."

Alfa Romeo zal crisis doorstaan

Vasseur zei dat Alfa Romeo, voorheen Sauber, de huidige economische crisis zal doorstaan ​​dankzij de autoriteiten en de teameigenaar.

"Dankzij de eigenaren kunnen we alle 500 werknemers behouden. Deze ondersteuning is uniek en zeer geruststellend voor de toekomst. Ook omdat we nog een lange weg te gaan hebben."

Desalniettemin is hij niet te spreken over het gedrag van sommige teams achter de schermen tijdens de afgelopen maanden, middenin de coronacrisis: "In een tijd waarin de Formule 1 moet overleven leer je verdomd goed het karakter van je tegenstanders kennen. Ik was verbaasd over hoe bekrompen sommige heren zijn die helaas het grote plaatje niet kunnen zien. Velen van hen moeten begrijpen dat de wereld zonder Formule 1 zou kunnen leven."