Ook al was vandaag nog een testdag, dat scheen niet uit te maken voor Carlos Sainz en Kimi Raikkonen. In de laatste minuten van de middagsessie van de derde testdag verschenen de Ferrari-coureur en de Alfa Romeo-coureur in beeld en het leek even alsof ze aan het racen waren. Carlos Sainz probeerde een slipstream te pakken op Kimi Raikkonen en probeerde hem ook in te halen door later te remmen.

In een herhaling bleek zelfs dat de twee heren elkaar hadden geraakt in de haarspeldbocht. Carlos Sainz was op een getimede ronde maar het leek er op dat Kimi Raikkonen dat niet doorhad of niet meer aan de kant kon. Een touché was het gevolg. Zie de beelden hieronder!