Jacques Villeneuve: "Het is de vraag hoe goed Mick Schumacher echt is"

Mick Schumacher mist een goed referentiepunt in zijn huidige teamgenoot, daarom is het nog maar de vraag hoe goed de zoon van Michael Schumacher nu daadwerkelijk is. Dat is de redenering van Jacques Villeneuve.

Nikita Mazepin is geen goede maatstaaf, oordeelt de wereldkampioen van 1997. Daardoor weet Villeneuve niet goed in te schatten uit welke racehout Mick Schumacher gesneden is. Volgens Villeneuve maakt Schumacher junior er wel het beste van in zijn debuutseizoen bij HaasF1.

Blij dat Schumacher presteert

Villeneuve: "Ik ben blij om te zien dat hij presteert", zegt Villeneuve in gesprek met motorsport-magazin.com. "Hij verslaat zijn teamgenoot, maar hij maakt een paar fouten in het proces. Dat is echter normaal", aldus de 50-jarige oud F1-coureur.

Haas F1 perfecte leerschool voor Schumacher

Villeneuve analyseert verder: "Hij is een rookie en het is een moeilijke auto om in te rijden. Maar hij heeft Ferrari achter zich. Hij verslaat Mazepin duidelijk en hij rijdt voor een team waar geen druk is. Hij is daar om te leren. Het is een perfecte situatie voor hem."

Referentiepunt ontbreekt

Volgens Villeneuve is het echter wel duidelijk dat Schumacher een serieuzere coureur is dan de Russische Mazepin. "We weten niet echt hoe goed hij is, want Mazepin is niet de beste coureur. Wie weet hoe snel hij is? Dat is onmogelijk te zeggen."

Volgens Villeneuve zou het niet goed zijn als Schumacher na zijn debuutseizoen nóg een jaar naast Mazepin zou rijden. Volgens de oud BAR-Honda en Sauber-coureur moet er na het huidige seizoen dus een verandering komen voor Schumacher, om daarna de jonge Duitser beter op waarde te kunnen schatten.

Villeneuve: "Maar dat is oké, hij maakt nog steeds deel uit van de Ferrari-groep. We zullen zien wat er daarna gebeurt."