Broertje Leclerc vertrekt bij opleidingsploeg Ferrari

Vrijwel alle Formule 1-teams hebben vandaag de dag een eigen opleidingsploeg. Dit geldt ook voor het team van Ferrari en daar nemen ze de zaakjes zeer serieus. De Ferrari Driver Academy heeft de wijzingen voor het aankomende seizoen aangekondigd en er is geen plaat meer voor het broertje van Charles Leclerc.

Ferrari heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat Arthur Leclerc niet langer deel uit maakt van de FDA. De Monegask vertrekt echter niet helemaal bij Ferrari, volgens het team blijft hij wel onderdeel van de Ferrari-familie. Wat hij precies gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Naast Leclerc vertrekt ook James Wharton bij de opleidingsploeg. Ook Marco Matassa vertrekt, hij had de leiding over de Academy. Zijn taken worden overgenomen door de zeer ervaren Jock Clear.

Ferrari heeft daarnaast bekend gemaakt wat de talenten zullen gaan doen in het aankomende seizoen. Oliver Bearman blijft actief in de Formule 2 en hij is het grootste talent van het moment. Ook van de Zweedse coureur Dino Beganovic wordt veel verwacht, hij zal gaan rijden in de Formule 3. Ferrari stalt Rafael Camara en Tuukka Taponen in het FRECA-kampioenschap.

F1 Academy

De twee vrouwelijke coureurs uit de Ferrari Driver Academy zullen in 2024 gaan rijden in de F1 Academy. Dat betekent dus ook dat Maya Weug haar debuut zal gaan maken in deze klasse. Weug wordt gezien als één van de grootste vrouwelijke talenten van het moment. Ze kan uitkomen onder de Nederlandse, Belgische en Spaanse vlag. Ook de Braziliaanse coureur Aurelia Nobels zal in deze klasse gaan rijden.