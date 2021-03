Leclerc: Snelheid van SF21 ziet er "veelbelovend" uit

Na een teleurstellend 2020-seizoen voor Ferrari, meent Charles Leclerc dat de voorlopige signalen van de SF21 er veelbelovend uitzien. Zover weet hij na één dag gereden te hebben.

"De eerste indrukken waren goed", zo vertelt Leclerc. "Gisteren hebben we alle programma's af kunnen ronden, ondanks dat de omstandigheden zo lastig waren. Het is erg warm, erg winderig, dus het is best lastig om een vergelijking te maken met vorig jaar."

"Ook is het allemaal relatief ten opzichte van de anderen - hoeveel zij zijn verbeterd in vergelijking tot ons. Zoals ik zei: de eerste signalen zien er veelbelovend uit, maar we kunnen niks zeker weten tot de eerste kwalificatiesessie", zo concludeert Charles Leclerc.

Charles Leclerc zal beginnen aan zijn vierde volledige Formule 1-seizoen, en zal een leider-rol op zich nemen in het team van Ferrari. Hij zal daar rijden naast Carlos Sainz, die vanuit McLaren komt en Sebastian Vettel vervangt.