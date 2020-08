Ferrari-coureur Callum Ilott wil niet dromen over stap naar F1

Mick Schumacher krijgt mogelijk te maken met stevige concurrentie voor het Alfa Romeo-stoeltje voor 2021. Terwijl de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher de meeste media-aandacht trekt, staat hij tot nu toe slechts vijfde in het Formule 2-klassement.

Zijn Prema-teamgenoot Robert Shwartzman is tweede in het kampioenschap, achter weer een andere Ferrari Academy-coureur; Formule 2-leider Callum Ilott.

In Barcelona zei Ferrari-baas Mattia Binotto dat de overstap naar de Formule 1 'met een kleiner team' de volgende logische stap zou zijn voor Schumacher.

Toen Callum werd gevraagd of hij nu ook aan de Formule 1 denkt, antwoordde hij: "Ik heb de mogelijkheid om door te stromen naar de Formule 1 nog niet besproken. Slechts de helft van het seizoen ligt achter ons. Het is duidelijk dat ik voorlopig gewoon mijn werk doe en het is te vroeg om over iets anders te praten."

"Het zou geweldig zijn, maar ik heb nog werk te doen. Tot die tijd wil ik niet nadenken over rijden in de Formule 1."