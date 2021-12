Shwartzman krijgt het druk, ook rookietest bij Ferrari

Robert Shwartzman krijgt een drukke Young Drivers Test voor de kiezen. Eerder was er al bekend geworden dat de Russische junior voor het team van Haas ging testen. Nu is duidelijk geworden dat hij volgende week ook plaats mag nemen in de bolide van Ferrari.

De jonge Rus is al jaren onderdeel van de Ferrari Driver Academy. Hij mocht vorig jaar ook al testen in de Ferrari en maakt nu dus zijn comeback in de legendarische scharlaken bolide. Hij zal de auto moeten delen met Ferrari's simulatorcoureur Antonio Fuoco.

Shwartzman zal ook rijden in de auto van het team van Haas en heeft dus een drukke dag voor de boeg. Hij wordt gezien als één van de grootste talenten uit de opleidingsploeg van Ferrari. Hij rijdt momenteel in de Formule 2 en kent daar een zeer succesvol seizoen. Hij staat tweede in het kampioenschap en duelleert dat met Oscar Piastri voor het goud.