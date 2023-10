René Lammers begonnen aan strijd om plekje in Ferrari Academy

In Maranello is het team van Ferrari begonnen met de laatste fase voor de strijd om een plekje in de Ferrari Driver Academy. Zes coureurs maken nog kans op een plekje in de prestigieuze opleidingsploeg, ook de Nederlandse coureur René Lammers is nog een kanshebber.

In de afgelopen weken ging het al veelvuldig over de kansen van Lammers bij Ferrari. Gisteren meldde hij zich samen met vijf andere coureurs in Maranello voor de 'FDA Scouting World Finals'. Vanaf vandaag gaan ze daar strijden om een ticket in de opleidingsploeg van Ferrari. Lammers en zijn concurrenten ondergaan meerdere tests en op vrijdag en zaterdag gaan ze rijden met een Formule 4-wagen. Later zal bekend worden of Lammers wordt geselecteerd of niet.