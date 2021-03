Binotto over snelheid op rechte stukken: "Geen nadeel meer voor ons"

Mattia Binotto beweert dat Ferrari een groot deel van hun verloren snelheid op het rechte stuk heeft teruggevonden, en beweert dat het geen nadeel meer voor hun is in het 2021-seizoen.

In 2020 werd duidelijk dat elk team met een Ferrari-krachtbron snelheid had verloren. Vermoedelijk zou de krachtbron een stuk minder vermogend zijn vergeleken met de versie uit 2019. Dat was duidelijk te zien in snelheden in de zogeheten speed traps, waarbij eigenlijk alle wagens met een Ferrari-krachtbron onderaan stonden. Sterker nog, in sector 1 van Spa Francorchamps - een stuk circuit normaliter wijzend op een vermogende krachtbron of niet - was Charles Leclerc een halve seconde ten opzichten van het jaar daarvoor.

"We weten hoe de krachtbron loopt op de dyno", zo vertelt Binotto. "Vorig jaar in Bahrein waren we erg traag op het rechte stuk en haalden we Q3 niet. Nu, als we naar de data kijken, zijn we niet meer zo langzaam op het rechte stuk."

"Het is ook niet alleen het vermogen, het was vorig jaar ook de luchtweerstand van de auto - deze had meer downforce dan de wagen van het jaar daarvoor", zo vertelt Binotto verder. "Nu hebben we niet meer de indruk dat we hierin benadeeld zijn."