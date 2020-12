Callum Ilott stopt mogelijk jaar met racen

Callum Ilott zegt dat hij in 2021 misschien een sabbatical moet nemen. De Brit is lid van het Ferrari-opleidingsprogramma en Formule 2-titelkandidaat, en de afgelopen maanden in de race was voor een Haas- of Alfa Romeo-stoel voor volgend jaar.

Ferrari heeft echter alleen Mick Schumacher gepromoveerd, waardoor de 22-jarige Ilott het vooruitzicht heeft om in 2021 helemaal niet te racen.

"Ik werk eraan", zei hij in Bahrein, te midden van speculaties dat hij volgend jaar misschien alleen als reservecoureur van Ferrari kan dienen. "Ik hoop dat ik volgend jaar in de paddock sta en ik wil zoveel mogelijk betrokken zijn bij de Formule 1 ter voorbereiding op 2022, wanneer ik mijn debuut hoop te maken."

Ilott bagatelliseerde het idee dat hij volgend jaar weer in de Formule 2 zou racen. "Ik hoop iets te kunnen racen, maar de kans is erg klein", gaf hij toe. "Het is al zo laat in het jaar en alle stoelen zijn bezet. De kans dat ik nog een jaar Formule 2 ga doen is ook erg klein."