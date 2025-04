Ferrari heeft een piepjonge coureur gecontracteerd voor de academie van de Scuderia. De nog maar 13-jarige coureur is Filippo Sala, afkomstig uit Italië is momenteel in de Verenigde Staten de ranglijsten aan het bestormen.

De jonge Italiaan begon op vijfjarige leeftijd met karten en twee jaar later op zevenjarige leeftijd won hij zijn eerste race. In 2018 nam Sala deel aan het Entry Level 60-kampioenschap, waarin hij in 18 van de 21 rondes bovenaan het podium stond.

De Verenigde Staten

Na deze successen ging de jonge Italiaan naar de Verenigde Staten om daar te gaan racen. Je mag namelijk echt racen vanaf je achtste in de Verenigde Staten, terwijl het in Italië hoger ligt, waar je minimaal negen jaar moet zijn. Sala moest dus een jaar wachten om te gaan racen als hij in Europa blijft.

In de Challenge of America won hij vijf van de zes races, wat hem uiteraard de titel opleverde. Nadat hij in 2020 het wereldkampioenschap Easykart had gewonnen, won hij in 2021 de Italiaanse IAME 60-titel. Terug in Europa lukte het dus ook de jonge Italiaan.

Zevende coureur

De Italiaanse coureur is pas 13 jaar oud en heeft al een aantal indrukwekkende overwinningen op zijn naam staan, waaronder de Trofeo delle Industrie in 2023 en 2024. Dit jaar won hij de OK-klasse in Sarno en een ronde van het WSK-kampioenschap.

Sala is de zevende coureur in de Ferrari Driver Academy en de eerste Italiaan sinds Antonio Fuoco in 2018. Fuoco rijdt nu voor Ferrari in het WEC en niet meer in de academy, maar het zijn nu Dino Beganovic, Rafael Camara, Aurelia Nobels, Tuukka Taponen en Nederlander Maya Weug in de Formule series. In de karts rijden nu Noah Baglin en vanaf vandaag Filippo Sala.

Afgelopen jaar

In 2025 heeft de Italiaan nog niets gereden, maar vorig jaar kwam hij maar vaak genoeg in actie. Hij reed in de WSK Champions Cup, FIA Karting European Championship, WSK Final Cup en de WSK Super Master Series. Hij won de Final Cup en werd vijfde in de Championship.