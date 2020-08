Binotto: Formule 1 is logische stap voor Mick Schumacher

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat Mick Schumacher klaar is voor de Formule 1. "Dat is de eerstvolgende logische stap", zegt Binotto.

De 21-jarige zoon van zevenvoudig WK-kampioen Michael Schumacher is prominent pupil in het ontwikkelingsprogramma van jonge coureurs, de Ferrari Driver Academy. Dit seizoen komt hij in de Formule 2 uit voor Prema Racing. Het is voor Mick Schumacher zijn tweede seizoen in de opstap-klasse naar F1.

Binotto zegt dat Schumacher vooruitgang moet blijven boeken.

"Hij doet het dit seizoen erg goed in de Formule 2", vertelde Binotto aan Bild am Sonntag. "Het was zijn taak om te verbeteren en vooruitgang te boeken en dat doet hij ook. We zullen binnenkort bespreken wat we volgend jaar met hem gaan doen."

Aangenomen wordt dat de jonge Duitser een stoel bij Ferrari-gelinkte Alfa Romeo kan krijgen. Ook zijn er geruchten dat Kimi Raikkonen met pensioen zou kunnen gaan.

"Ik denk dat de volgende logische stap voor Mick zou zijn om te beginnen met een kleiner Formule 1-team waar hij alles kan leren kennen en zodoende langzaam zich kan ontwikkelen", vertelt Binotto.

Tijdens de Grand Prix van Spanje wist Mick Schumacher zojuist op het podium te komen met een derde plaats tijdens de F2-race. Het is zijn vierde podiumplaats, de 'zoon van' haalde al eerder twee derde plekken in de F2 dit jaar. Een overwinning wist hij nog niet te halen dit jaar.

In de tussenstand staat Schumacher nu vijfde in het F2 kampioenschap met 79 punten. De leider in het kampioenschap Callum Ilottt wist in hetzelfde aantal races 121 punten te scoren.