Mick Schumacher probeert zich momenteel naar de Formule 1 te knokken, maar Sabine Kehm heeft het volste vertrouwen in hem. De manager van vader Michael Schumacher ziet in hem een toekomstig wereldkampioen.

Nadat Schumacher in 2018 in zijn tweede Formule 3-seizoen met een zeer overtuigende tweede seizoenshelft de titel pakte, maakte de Duitser dit jaar de overstap naar de Formule 2. Makkelijk heeft hij het daar nog niet. In Hongarije pakte Schumacher weliswaar zijn eerste zege, maar hij viel ook vijf keer uit en eindigde regelmatig buiten de punten. Met nog twee races te gaan staat hij met 51 punten twaalfde in het kampioenschap.

De vorm van Schumacher laat dus te wensen over en een overstap naar de Formule 1 lijkt voorlopig nog niet aan de orde voor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. Toch denkt Kehm, tot op heden nog steeds de woordvoerder van Schumacher, dat Schumacher het in zich heeft om in de voetsporen van zijn vader te treden.