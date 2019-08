Schumacher: "Zege in Formule 2 helpt mij op de weg naar de Formule 1"

Na zestien races in de Formule 2 heeft Mick Schumacher eindelijk een zege op zijn CV mogen bijschrijven. De coureur uit het opleidingsprogramma van Ferrari vindt het een belangrijke stap op weg naar de Formule 1.

Schumacher debuteert dit jaar in de Formule 2, nadat hij vorig jaar op overtuigende wijze kampioen werd in het Europees Formule 3. Tevens werd hij deze winter gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van het opleidingsprogramma van Ferrari, het team waarmee zijn vader Michael vijf keer wereldkampioen werd. De Duitser stond tot dusver nog niet op het podium, maar in Hongarije bracht hij daar verandering in door te winnen.

Door zijn magere eerste seizoen in de Formule 2 ontstonden er twijfels of Schumacher goed genoeg zou zijn om in de voetsporen van zijn vader te treden, zoals onder andere Kevin Magnussen en Max Verstappen wel lukte. In Hongarije won de coureur van Prema dus zijn eerste race en dat is een belangrijke stap voor hem. "Alleen de tijd zal ons leren of ik de F1 ga halen, maar dit is een overwinning die me helpt groeien."

Schumacher weet dat hij zichzelf moet bewijzen

De moeder van Schumacher en andere familieleden waren op de Hungaroring aanwezig om met hem mee te vieren, maar zijn vader blijft nog altijd thuis in Zwitserland. Het gaf Mick Schumacher een bijzonder gevoel om te winnen op de Hungaroring, waar zijn vader zeer succesvol was. "Het is hetzelfde als toen ik in de F3 won op Spa, wat ook een belangrijk circuit was voor mijn vader", vertelde hij aan Corriere della Sera.

Wat betreft zijn ambities om de F1 te halen, geloven de meeste experts dat Schumacher nog een extra jaar in de Formule 2 nodig heeft. "Ik bekijk het stap voor stap. Ik denk ook race voor race. Dat ik de zoon van mijn vader ben, kan deuren voor me openen in de Formule 1, maar je moet nog steeds jezelf bewijzen."