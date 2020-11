'Haas gaat Mick Schumacher bevestigen voor F1-test in Abu Dhabi en 2021'

Het hangt al weken in de lucht en is eigenlijk een publiek geheim maar volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport wordt Mick Schumacher binnen enkele dagen bevestigt als coureur van Haas.

Ferrari heeft inmiddels bevestigd dat twee andere coureurs van de Ferrari-academie, Robert Shwartzman en Callum Ilott, respectievelijk de Ferrari- en Alfa Romeo-auto's zullen besturen tijdens de aanstaande Young Driver Test in Abu Dhabi.

Officiële informatie over de plannen van Formule 2-puntenleider Schumacher is echter nog niet bekend. De betrouwbare krant zegt dat de 21-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher binnenkort door Haas zal worden bevestigd voor dezelfde Abu Dhabi-test.

Vorige week waren er al berichten dat Schumacher's racestoel voor 2021 bij Haas nu ook in steen gebeiteld is, maar nog altijd officieel niet is aangekondigd. Gunther Steiner zei tegenover F1-Insider.com: "We hebben nog een paar kleine dingen te regelen."

Hiermee zou Steiner doelen op het contract van Nikita Mazepin, die de andere stoel naast Schumacher zou gaan vullen.