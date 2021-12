Shwartzman stapt in Ferrari tijdens twee vrije trainingen in 2022

Robert Shwartzman besloot de Formule 2 te verlaten, maar is zeker niet werkloos voor 2022. De Ferrari-pupil komt volgend seizoen twee keer in actie tijdens een vrije training voor de rode brigade. Alle teams zijn namelijk verplicht om minimaal twee debutanten tijdens een vrije training in te zetten en de Scuderia heeft met Shwartzman al een keuze gemaakt.



Ook werkzaamheden voor Haas staan op de planning. De Rus reed al in Abu Dhabi tijdens testserie na de seizoensfinale voor het Amerikaanse team. Daar maakte Shwartzman indruk. Ook kan het zijn dat Pirelli gebruik maakt van zijn diensten om banden te testen.