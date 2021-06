Ferrari sorteert voor om brullende motoren te verruilen voor stille elektrische aandrijving

Ferrari heeft zich tot technologie-industrieleider Benedetto Vigna gewend om de luxe sportwagens, bekend om brullende motoren, een nieuw tijdperk in te loodsen van stille elektrische krachtbronnen.

Vigna leidt een megabedrijf als chipmaker. STMicroelectronics (ST) is het bedrijf waarmee hij pionierde, zo werden uitvindingen van het bedrijf gebruikt bij in de schermen van de eerste Iphones. De 52-jarige Italiaan werkt sinds 1995 in het bedrijf, meldt persbureau REUTERS.

De benoeming van Vigna bij Ferrari vult de plek op die Chief Executive Louis Camilleri achter liet nadat hij in december vanwege persoonlijke redenen met pensioen ging.

Ferrari-voorzitter John Elkann zegt in een verklaring dat Ferrari trots is om de leider in de technologie-industrie te verwelkomen.

Elkann: "Zijn diepgaande kennis van de technologieën die een groot deel van de veranderingen in onze branche aanstuwen, en zijn bewezen innovatie, business-building en leiderschapsvaardigheden, zullen Ferrari en ons unieke verhaal van passie en prestaties verder versterken", aldus zijn verklaring.

Ferrari biedt al hybride modellen aan, maar heeft ten doel gesteld om rond 2025 hun eerste volledige elektrische auto aan de wereld te tonen. Volgens analisten moet de aanstelling van Vigna zorgen wegnemen over de toekomst van Ferrari op het gebied van elektrische auto's.

Elkann heeft het bedrijf op interim-basis geleid sinds Camilleri aftrad. Vigna is nu nog president van "ST's Analog, Micro-electromechanical Systems and Sensors-groep", waar hij in augustus afscheid neemt. Daarna wordt hij CEO van Ferrari.

Ferrari kondigde eerder aan dat zijn hun doelstellingen op het financiële vlak voor 2022 met een jaar hebben uitgesteld vanwege de corona-pandemie. Toch boekte Ferrari vorig jaar winst en is hun planning voor de lancering van nieuwe bolides niet uitgesteld, zo meldt het persbureau.

GPToday stelt: Ferrari zonder gebrul is als Pinkpop zonder band. Wat meent u?