Shwartzman rijdt Young Drivers Test voor Haas

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi vindt op het circuit in de VAE de Young Drivers Test plaats. Enkele teams hadden al bekend gemaakt wie er in hun bolide zou kruipen maar het team van Haas zweeg nog. Nu is duidelijk geworden wie de VF-21 mag gaan besturen.

Het Amerikaanse team heeft vandaag naar buiten gebracht dat Ferrari-junior Robert Shwartzman de test voor zijn rekening mag gaan nemen. Het nieuws benadrukt maar weer eens dat de banden tussen Ferrari en Haas zeer innig zijn.

Shwartzman rijdt momenteel in de Formule 2 voor het team van Prema en staat derde in het kampioenschap. Hij was vorig jaar ook al actief in de hoogste opstapklasse en maakte toen veel indruk door in zijn debuutseizoen meerdere overwinningen te pakken en uiteindelijk vierde te eindigen in het kampioenschap. De test zal de eerste kennismaking met Haas worden voor de Russische jongeling.