Zoon Jean Alesi niet goed genoeg voor de F1: "Ferrari heeft hem ontslagen"

De weg naar de Formule 1 voor de zoon van Jean Alesi lijkt voorbij. Terwijl Michael Schumacher's zoon Mick op het punt staat om volgend jaar van de Formule 2 naar de F1-grid te springen, is het een andere zaak voor de 21-jarige Giuliano Alesi, die eveneens lid is van de Ferrari Driver Academy.

Tegenover de Zwitserse krant Blick vertelt vader Jean Alesi: "We hebben geen sponsors voor 2021 en Ferrari heeft hem ontslagen van de academie. Ik heb mijn eigen Ferrari F40 verkocht, maar ik kan niet langer privé geld inzamelen."

Toen hem werd gevraagd wat er mis is gegaan voor Giuliano, legde Jean Alesi uit: "We hebben gewed op het verkeerde team met HWA. We hebben meer dan een miljoen euro betaald maar alle beloften werden niet nagekomen. Toen we overstapten naar MP, wilde HWA nog eens 80.000 euro."