Jean Alesi: "De Formule 2 is een nachtmerrie"

De Formule 1 is een dure sport waardoor ook vaak de grap wordt gemaakt; je komt de Formule 1 in als miljardair en als je ermee stopt ben je miljonair. Door de coronacrisis is er nu eindelijk overeenstemming gevonden voor het budgetplafond dat vanaf 2021 gaat gelden in de koningsklasse.

Financiën Formule 2

De Formule 2 heeft echter soortgelijke problemen. De opstapklasse naar de F1 wordt elk jaar duurder en steeds vaker vinden zonen van rijke vaders hun weg in een raceauto. Ook in de Formule 2 wordt gepraat over een budgetlimiet, maar tot definitieve actie is het nog niet gekomen.

Tot ergernis van voormalig Ferrar-coureur Jean Alesi. De Fransman zei tegenover Sky Sports: "De Formule 2 gaat dit jaar een regelrechte nachtmerrie worden. Alles races zitten zo dicht op elkaar, ongelooflijk. Er is gepraat over een budgetlimiet maar nog helemaal niets beslist. Het zal betekenen dat veel coureurs niet in staat zijn om het seizoen uit te rijden. Dat gaat desastreus worden."

Alesi verkocht Ferrari voor zoon

De zoon van Jean Alesi rijdt dit jaar opnieuw Formule 2, maar wel dankzij de verkoop van een Ferrari F40 van zijn vader. Giuliano Alesi mag zich gelukkig prijzen met zo'n vader, maar Jean is niet blij: "Ik ben enorm teleurgesteld. Ik ben een voormalig Formule 1-coureur met een groot netwerk. Ondanks deze contacten heb ik mijn Ferrari F40 moeten verkopen om mijn zoon dit jaar te kunnen laten racen in de F2. Het is onmogelijk om op dit moment sponsoren te vinden."

Giuliano Alesi is ook lid van de Ferrari Academy als jonge coureur. Of Ferrari bij wil springen om de carrière te bekostigen is niet duidelijk, maar normaliter gebeurt dit vaak wel in opleidingsprogramma's.

Een Ferrari F40 levert tweede hands vaak meer dan een miljoen euro op. Om een volwaardig Formule 2-seizoen te rijden moeten coureurs vaak 2 tot 3 miljoen euro meebrengen aan sponsoring.