Ferrari: "Drie jonge talenten die in de F1 debuteren gaat niet gebeuren"

Ferrari sportief directeur Laurent Mekies heeft de hoop afgezwakt dat alle drie spraakmakende Ferrari Academy-coureurs volgend jaar in de Formule 1 zullen rijden. Mick Schumacher en Callum Ilott zullen vrijdag oefenen voor respectievelijk Alfa Romeo en Haas op de Nurburgring, terwijl Robert Shwartzman later dit seizoen zijn kans krijgt.

Alle drie staan ​​ze in de top vijf van het Formule 2-klassement en ze zijn allemaal gekoppeld aan mogelijke debuten voor de aan Ferrari gelinkte teams van Alfa Romeo en Haas voor 2021.

Mekies zegt dat het een 'leuk probleem' is voor Ferrari om voor alle drie de coureurs een zitje te vinden. Tegen Speed Week zei Mekies: "Het hebben van zoveel veelbelovende jonge coureurs maakt ons gelukkig en geeft ons stabiliteit. We hebben veel verschillende opties voor de toekomst, en dat is precies waarom de academie is opgericht."

"We weten natuurlijk dat het niet mogelijk zal zijn om drie coureurs tegelijkertijd in de Formule 1 te krijgen. Maar we hebben genoeg tools om ze verder te trainen, of dat nu in de Formule 2 is of in de rol van testrijder", aldus Mekies.