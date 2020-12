Callum Ilott: "Ferrari vertelde paar weken geleden dat ik geen F1-debuut zal maken"

Callum Ilott rekent er niet op dat hij in 2021 in de F1 zal debuteren. De Britse coureur uit het Ferrari opleidingsprogramma ziet zijn collega's Nikita Mazepin en Mick Schumacher echter wel doorschuiven naar de koningsklasse, en hij wil een einde maken aan de geruchten.

Hij zegt op zijn social media: "Het wordt tijd dat ik aankondig dat mij is verteld dat ik in 2021 niet in de F1 zal racen. Ik weet dit natuurlijk al een paar weken. Ik ben teleurgesteld, maar ik zal gewoon harder werken en doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het in 2022 gebeurt. Hoe dan ook, ik heb een kampioenschap dat ik wil winnen", voegde Ilott eraan toe.

Een ander lid van de Ferrari-academie, de Rus Robert Shwartzman, staat vierde in het F2-klassement en er wordt aangenomen dat hij volgend jaar zeker zal terugkeren naar de opstapklasse. Ilott is daar nog niet zeker van.