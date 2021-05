Sainz: "Opnieuw veel ervaring opgedaan met de wagen"

Carlos Sainz sloot de twee vrije trainingen van de Grand Prix van Portugal als negende en vierde respectievelijk af. De Spanjaard vond de vrijdag van het raceweekend een positieve dag, en is van mening dat hij zich steeds zelfverzekerder in de SF21 voelt.

"Wederom een positieve vrijdag, een dag waarin ik weer veel ervaring in de auto heb opgedaan", zo vertelt Carlos Sainz na beide trainingssessies. "Qua leercurve zitten we nog steeds op koers, alhoewel de omstandigheden wat betreft het asfalt erg zijn dan op de vorige twee circuits - Bahrain en Imola hebben veel grip, Portimão zeker niet. Ook stond er veel wind", zo vertelt Sainz verder.

"Echter, ik vind het een leuke uitdaging om grip te vinden terwijl dat er niet echt is, ik vind het racen hier echt leuk!", zo vertelt Sainz verder. "We focussen ons erg op de zaterdag. Op Imola zagen we dat een vrijdag een misleidend beeld kan geven wat betreft de pikorde in snelheid over één ronde, dus dat houden we in ons achterhoofd."

"Wat erg belangrijk is dit weekend, is om bovenop de banden te zitten. We zagen bijvoorbeeld dat we identieke rondetijden zetten op de mediums en de softs. We moeten het gedrag van de auto zien te begrijpen op de verschillende compounds, begrijpen hoe we de banden het beste kunnen opwarmen en daarna inzien wanneer het het beste moment is om een snelle ronde neer te zetten. Ik kijk uit naar de zaterdag, vamos!", zo concludeert Carlos Sainz.

Vorig raceweekend wist Carlos Sainz net niet Q3 te halen; de Spanjaard kreeg zijn SF21 niet hoger dan P11. Waar kan hij ditmaal kwalificeren?