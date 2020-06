FIA en Ferrari werken samen in zoektocht vrouwelijke F1-coureur

De FIA lanceert een nieuw initiatief om een vrouwelijke F1-coureur in haar koningsklasse te krijgen. Met 'Girls On Track' begint de zoektocht naar een serieuze kandidaat waarbij de samenwerking met Ferrari is opgezet om zoveel mogelijk talent te ontdekken en uiteindelijk de kans te geven.

Het Italiaanse Ferrari gaat meehelpen op zoek naar jonge vrouwelijke coureurs die de potentie hebben om de Formule 1 te halen. Er zullen diverse jonge vrouwelijke talenten, tussen de 12 en 16 jaar, een plaats krijgen in de Ferrari Driver Academy, waar onder andere Charles Leclerc in is opgeleid.

Selectieprocedure

Vanaf oktober zal er een shoot-out plaatsvinden. De FIA selecteert 25 coureurs die op Paul Ricard onder leiding van de Winfield Racing School hun talent mogen tonen. Hiervan worden 12 coureurs geselecteerd die deel mogen nemen aan een karting en Formule 4-trainingskamp waarna er slechts 4 coureurs over zullen blijven. De beste kandidaten zullen een plek krijgen in de Ferrari Driver Academy en een stoeltje in de Formule 4.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "We geloven er heilig in dat dit waarde heeft om jonge talentvolle vrouwen zich te laten ontwikkelen in de autosport. Onze Academy bestaat nu meer dan 10 jaar waarin we niet alleen de beste coureurs selecteren maar ook werken aan hun culturele, technische en ethische vaardigheden."

"Met deze gedachten vonden we dat we onze vleugels moesten uitslaan en deel moesten nemen aan dit project om jonge vrouwelijke coureurs de kans te geven voor een toekomst in de autosport. Hoewel er geen daadwerkelijke belemmering is voor hun deelname, zijn we ons ervan bewust dat het voor vrouwen moeilijker is om op dit gebied progressie te boeken. Daarom hebben we enthousiast gereageerd op het initiatief van de FIA en denken we dat we kunnen helpen om nog meer jonge vrouwen kennis te laten maken met deze fantastische sport."

"Wie weet, misschien zien we op een dag voor het eerst sinds 1976 weer een vrouw meedoen aan het kampioenschap in de Formule 1."

De laatste vrouw die deelname aan een Formule 1-race was de Italiaanse Lella Lombardi in 1976.