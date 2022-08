Ferrari-testcoureur Shwartzman: "Bereiken Formule 1 is enige doel"

Ferrari-pupil Robert Shwartzman heeft veel zin in zijn officiële F1-debuut voor de Scuderia tijdens twee vrije trainingen en hoopt hiermee zij kans op een F1-zitje te vergroten.

Het 22-jarige talent rijdt vanwege de oorlog in Oekraïne en Rusland onder de Israëlische vlag en begint hierover in gesprek met Motorsport.com. "Ik had natuurlijk altijd een Israëlisch paspoort en om deze reden besloot ik, toen de situatie tussen Rusland en Oekraïne verslechterde, een licentie aan te vragen in Israël", legde Shwartzman uit.

Russische atleten of teams worden vaak geboycot bij sportevenementen als protest tegen de invasie door hun politieke regering. Shwartzman wilde zo'n scenario voorkomen door met een andere licentie te rijden

"Het bereiken van de Formule 1 is mijn enige doel en in afwachting van de beslissingen die de autosportautoriteiten toen namen, ontstond meteen de behoefte om ervoor te zorgen dat ik beschikbaar te zijn als Ferrari dat nodig had. We hebben snel gereageerd om te voorkomen dat we potentiële kansen missen."

Geen groentje

Shwartzman heeft al geproefd aan het echte werk voor Ferrari en Haas bij de Young Drivers Test in Abu Dhabi vlak na de allerlaatste Grand Prix van 2021. Ook is de voormalig F3-kampioen de officiële testrijder van Ferrari en doet veel simulatorwerk voor zijn Italiaanse werkgever.

In de tweede seizoenshelft mag Shwartzman zijn kunsten twee keer vertonen op het echte asfalt en staat te popelen om achter het stuur te kruipen in de F1-75. "Ik ben enthousiast over het idee", vervolgt Shwartzman. "Ik weet nog niet precies bij welke races ik op de baan kom, maar het wordt ongetwijfeld een mooi moment. Ik ben er trots op dat ik tijdens een raceweekend in een Ferrari kan rijden."

Shwartzman is met name benieuwd hoe realistisch de simulator is in vergelijking met de praktijk. "Ik ben erg geïnteresseerd in het uitproberen van het correlatiewerk dat met de ingenieurs in de simulator is gedaan."

"We hebben zoveel uren besteed aan het verbeteren van de virtuele auto om het zo dicht mogelijk bij de realiteit brengen. Nu kan ik niet wachten om de resultaten van dit werk uit de eerste hand te zien."

F1-droom

Voor 2021 hoopte Shwartzman op een stoeltje bij Haas naast landgenoot Nikita Mazepin. Die eer ging na de F2-kampioen Mick Schumacher, die tevens ook onderdeel is van Ferrari Driver Academy. In 2022 was er ook geen zitje en in 2023 is de kans nagenoeg nihil dat de F2-rijder als Grand Prix-coureur terug komt.

Toch staat opgeven niet in zijn vocabulaire. "Ik zal mijn best doen om een ​​kans te krijgen", voegde Shwartzman eraan toe. "Natuurlijk hoop ik dat het werk dat ik dit seizoen doe, mij zal helpen."

De Ferrari-pupil is volledig gefixeerd in het najagen van zijn ultieme droom. "Eerlijk gezegd heb ik geen 'plan B' als ik niet naar de Formule 1 ga. Soms denk ik na over wat ik zou kunnen doen, maar anno nu ben ik volledig gefocust op de Formule 1."