Sainz wil meer erkenning voor zijn talent: ''Ik heb reputatie om alleen hard te werken''

Carlos Sainz heeft het imago van een hardwerkende coureur, maar de Ferrari-rijder benadrukt dat alleen hard werken niet genoeg is om succes te behalen.

"Hoeveel werk je ook doet, als je geen talent hebt, rijd je geen snelle ronde in de kwalificatie", citeerde Formulanews.co.uk. "Daarom denk ik dat het vooral talent is."

Sainz is overtuigd dat veel coureurs veel arbeid verrichten, hoewel dat niet vaak aan het licht komt. "Je zou verbaasd zijn hoeveel werk andere coureurs erin stoppen. Misschien praten ze niet zo veel, of ik heb de reputatie hard te werken en geen talent. Ik weet niet waarom. Het is iets waar ik niet aan probeer te denken, omdat degenen die mij kennen weten wat er speelt.”



De Spanjaard benadrukt dat het niet gaat om kwantiteit, maar kwaliteit van al het arbeid. “Er zijn er veel die ook in de buurt van de fabriek gaan wonen en uren maken die vergelijkbaar zijn met die van mij. Maar dat betekent niet dat ik meer werk, het is gewoon de kwaliteit van het werk.''



Sainz hoopt dan ook meer erkenning te krijgen voor zijn talent. "Alles wat ik zeg is dat zonder talent, hoe snel je ook bent, je geen snelle ronden zult rijden in de Formule 1. Het lijkt erop dat ik de reputatie heb een harde werker te zijn, dat ik alleen snel ga omdat ik veel werk. Maar zonder talent pas je je niet zo snel aan een auto aan.''