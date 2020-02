Johnny Herbert: "Niveau Mick Schumacher moet omhoog in 2020"

Als Mick Schumacher een plekje op de Formule 1-grid voor 2021 wil veroveren, dan zal hij zijn niveau fors omhoog moeten stuwen. Dat is de visie van voormalig Formule 1-coureur en analist Johnny Herbert.

Schumacher begint in 2020 aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, nadat hij afgelopen seizoen toch ietwat teleurstellend niet verder kwam dan de twaalfde plaats in het kampioenschap. Veel geluk had de Duitser niet, want regelmatig was hij buiten zijn schuld om betrokken bij incidenten, maar het staat ook als een paal boven water dat Schumacher vaak niet verder kon komen de zesde tot achtste positie.

Het debuut van Schumacher staat in schril contrast met de manier waarop Lando Norris en George Russell in 2018 debuteerden in de Formule 2 en dat viel Herbert ook op. "Het was zijn eerste seizoen, maar de jongens die een statement maken in de lagere Formule-klassen komen binnen en laten zich zien. Dat was het geval bij George en Lando, en andere coureurs hebben dat in het verleden ook gedaan. Mick was goed, maar moet zich verbeteren."

'Schumacher moet het in 2020 doen'

Schumacher won in 2019 één race: de sprintrace in Hongarije. De Duitser mocht die race vanaf pole position vertrekken vanwege de omgekeerde startopstelling. Herbert vond de overwinning getuigen van klasse, maar in de races daarna had hij eigenlijk een definitieve doorbraak verwacht. De drievoudig Grand Prix-winnaar houdt dan ook nog een slag om de arm wat betreft de kansen die Schumacher heeft op de Formule 1.

"Op dat front is het nog wat vroeg voor Mick, maar zijn houding is zeer goed. Hij is een vriendelijke jongeman en ze hebben hem op een goede manier opgevoed, maar uiteindelijk tellen de resultaten. Wat hij liet zien tijdens de test voor Ferrari en Alfa was oké, maar ik heb slechts geruchten gehoord over de hoeveelheid brandstof en de banden waarmee hij reed. Daar kan je dus maar moeilijk iets uit aflezen."

Tegenover InsideRacing verklaart Herbert dat het seizoen 2020 een zeer belangrijke wordt voor Schumacher. "Het werkt niet als je te lang in de Formule 2 blijft. Als je er bijvoorbeeld vier jaar blijft, zoals in het verleden gebeurde met Pastor Maldonado en Jolyon Palmer, geeft dat geen garantie dat er echt iets briljants uit komt. In mijn ogen zal hij het daarom dit jaar moeten doen."