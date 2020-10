Eifel GP: Max Verstappen drijft Mercedes tot het uiterste, Valtteri Bottas pakt pole

Waar het door allerlei omstandigheden vooraf al een kwalificatie beloofde te worden om niet snel te vergeten, werden de 20.000 aanwezige fans op nog meer spektakel getrakteerd dan zij vooraf hadden kunnen hopen. Max Verstappen zorgde namelijk dat de Mercedessen tot het uiterste moesten gaan om hun 12de pole position op rij te pakken. Maar uiteindelijk was het toch Valtteri Bottas die zijn veertiende pole position pakte. Lewis Hamilton werd vlak voor Max Verstappen tweede.

De op het allerlaatste moment opgeroepen Nico Hulkenberg kwam niet verder dan een twintigste startplek, maar de sympathieke Duitser was slechts drie tienden langzamer dan Kimi Raikkonen op plek 19. Morgen de kans voor The Hulk om zich naar voren te werken.

Q1: Weinige voorbereiding speelt Hulkenberg parten, verder weinig verrassingen

Op een ijskoude Nürburgring ging om 15:00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel van start, die vooraf al een sessie beloofde te worden om niet snel te vergeten. Niet alleen hadden de teams nauwelijks tijd gehad om hun set-up voor te bereiden, maar ook de ziek geworden Lance Stroll en de last-minute oproep voor Nico Hulkenberg om voor de derde keer dit seizoen plaats te nemen in de Racing Point, zorgden vooraf voor genoeg gespreksstof.

Nico Hulkenberg besloot toen de pitstraat geopend werd ook maar meteen het circuit op te rijden en reed een rustige eerste ronde met 1:32.198. Toen iedereen een tijd op het bord had gezet stond Hulkenberg dan ook allerlaatste, ook al had hij zijn tijd intussen verbeterd naar een 1:30.1. Ondertussen liet Max Verstappen maar weer eens zien dat hij niet veel track time nodig heeft om op snelheid te komen en noteerde met een 1:26.319, de snelste tijd van allemaal.

Na de eerste runs waren het buiten Hulkenberg, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi die in de gevarenzone stonden. In de tweede runs wisten velen zich echter flink te verbeteren, waaronder ook Hulkenberg zelf, maar de Duitser kwam uiteindelijk nog 3 tienden tekort op de rest van het veld, niet onverdienstelijk voor iemand die vanochtend nog niet wist dat hij zou gaan rijden dit weekend. Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi en Kimi Raikkonen, kwamen uiteindelijk ook tekort om door te stoten naar Q2.

Q2: Vettel redt Q3 net niet, Verstappen en Hamilton vechten om P1

Beide Mercedessen waren er als de kippen bij en gingen zodra de pitstraat geopend werd voor Q2 naar buiten op de medium-band. Een gewaagde keuze, gezien de weinige kennis van de snelheidsverschillen tussen de banden en het feit dat ze niet met kop en schouders boven het veld uitstaken in Q2. Lewis Hamilton was echter meteen sneller dan Verstappen was op de zachte band in Q1 en noteerde een 1:26.183. Valtteri Bottas had duidelijk meer moeite met het op temperatuur krijgen van de medium-band en moest bijna acht tienden toegeven op zijn teamgenoot. Max Verstappen reed op de zachte band echter ook een snellere tijd dan in Q1 en kwam tot een 1:25.720.

Valtteri Bottas moest na de eerste runs nog aan de bak, want de Fin kwam niet verder dan de achtste tijd op de medium-band. Voor de tweede run was de Fin echter ook naar de soft-band geswitcht en verbeterde zich naar een 1:25.971 en daarmee moet Bottas, dus ook op de soft-band starten. Ook Hamilton verbeterde zich en reed een 1:25.390 en was daarmee het snelste van allemaal. Iedereen van de gebruikelijke topteams zal morgen dus op de soft-band starten.

In de laatste minuten moesten Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Kvyat en Gasly nog aan de bak om een plek in Q3 veilig te stellen, maar ondanks dat zij zich allen verbeterden was het niet genoeg om naar Q3 door te stoten.