Oud-coureur Romain Grosjean is enorm lovend over het afgelopen seizoen van Max Verstappen. De Nederlander verraste `vriend en vijand met een indrukwekkende comeback na de zomerstop. Tijdens de Grand Prix van Nederland keek de viervoudig wereldkampioen nog tegen een achterstand van 104 punten aan, maar wist hij uiteindelijk terug te brengen tot slechts twee punten.

Grosjean genoot zichtbaar van de prestaties van Verstappen, die er bijna in slaagde om McLaren alsnog de wereldtitel te ontfutselen. De inhaalslag van de Nederlander was volgens de oud-coureur van een compleet ander niveau. Uiteindelijk wist Verstappen in 2025 zelfs de meeste races te winnen.

'Verstappen is een wonder'

In gesprek met Sport1 steekt de voormalig Haas-coureur zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Verstappen was dit jaar voor mij de meest opvallende coureur. Hij had geen goede auto, verloor veel punten, maar kwam terug. Het was een wonder dat hij in Abu Dhabi nog meedeed om de titel. Aanvankelijk was het ondenkbaar dat hij nog mee zou doen om het kampioenschap en op slechts twee punten van Lando Norris zou eindigen."

Grosjean vindt dat dit seizoen van Verstappen sterker was dan zijn titeljaren: "Hij was fantastisch. Dit was absoluut een van zijn beste seizoenen. Ik denk dat hij vorig jaar erg sterk was. Het jaar daarvoor was de auto zó dominant dat het eigenlijk makkelijker was, al is het natuurlijk nooit echt makkelijk. Zijn eerste wereldtitel moest hij keihard uitvechten met Lewis, wat ook een bijzonder seizoen was. Maar dit jaar, met zo’n grote achterstand en zo’n indrukwekkende inhaalslag, was echt inspirerend voor menig coureur."

Spannende titelstrijd

Max Verstappen begon het seizoen wat minder en kwam daardoor in Nederland al op een achterstand van 104 punten te staan. De Nederlander heeft door middel van zes overwinningen en tien podiums in de laatste tien races de titelstrijd bijna gewonnen. Uiteindelijk was McLaren-coureur Lando Norris twee punten te ver weg.