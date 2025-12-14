user icon
icon

Grosjean vol lof over Verstappen: "Een wonderseizoen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Grosjean vol lof over Verstappen: "Een wonderseizoen"

Oud-coureur Romain Grosjean is enorm lovend over het afgelopen seizoen van Max Verstappen. De Nederlander verraste `vriend en vijand met een indrukwekkende comeback na de zomerstop. Tijdens de Grand Prix van Nederland keek de viervoudig wereldkampioen nog tegen een achterstand van 104 punten aan, maar wist hij uiteindelijk terug te brengen tot slechts twee punten.

Grosjean genoot zichtbaar van de prestaties van Verstappen, die er bijna in slaagde om McLaren alsnog de wereldtitel te ontfutselen. De inhaalslag van de Nederlander was volgens de oud-coureur van een compleet ander niveau. Uiteindelijk wist Verstappen in 2025 zelfs de meeste races te winnen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

'Verstappen is een wonder'

In gesprek met Sport1 steekt de voormalig Haas-coureur zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Verstappen was dit jaar voor mij de meest opvallende coureur. Hij had geen goede auto, verloor veel punten, maar kwam terug. Het was een wonder dat hij in Abu Dhabi nog meedeed om de titel. Aanvankelijk was het ondenkbaar dat hij nog mee zou doen om het kampioenschap en op slechts twee punten van Lando Norris zou eindigen."

Grosjean vindt dat dit seizoen van Verstappen sterker was dan zijn titeljaren: "Hij was fantastisch. Dit was absoluut een van zijn beste seizoenen. Ik denk dat hij vorig jaar erg sterk was. Het jaar daarvoor was de auto zó dominant dat het eigenlijk makkelijker was, al is het natuurlijk nooit echt makkelijk. Zijn eerste wereldtitel moest hij keihard uitvechten met Lewis, wat ook een bijzonder seizoen was. Maar dit jaar, met zo’n grote achterstand en zo’n indrukwekkende inhaalslag, was echt inspirerend voor menig coureur."

Spannende titelstrijd

Max Verstappen begon het seizoen wat minder en kwam daardoor in Nederland al op een achterstand van 104 punten te staan. De Nederlander heeft door middel van zes overwinningen en tien podiums in de laatste tien races de titelstrijd bijna gewonnen. Uiteindelijk was McLaren-coureur Lando Norris twee punten te ver weg. 

F1 Nieuws Max Verstappen Romain Grosjean Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×