Het team van McLaren vocht dit jaar een felle strijd uit met Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander stoomde op in de tweede seizoenshelft, nadat er veel was gebeurd bij Red Bull en teambaas Christian Horner werd ontslagen. McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat Horner gaat terugkeren.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix ontslagen. Na twintig jaar trouwe dienst werd hij de deur gewezen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van de nieuwe teambaas begon het te lopen bij Red Bull, en wist Verstappen zich te herstellen. Hij mengde zich weer in de strijd om de podiumplekken, en al snel werd dat een strijd om zeges en zelfs de titel.

Hij maakte het McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri knap lastig, en hij liep steeds verder en verder in. In de zomer had Verstappen een achterstand van ruim honderd WK-punten, maar toen de seizoensfinale in Abu Dhabi begon, was het verschil slechts twaalf puntjes. Verstappen won de race, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

De strijd met Verstappen en Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown keek bij talkSPORT terug op de strijd met Verstappen en Red Bull: "Dat was niet eenvoudig, want ze zijn een ongelooflijk team. En Max Verstappen is ook de beste coureur van de moderne tijd."

Verwacht Brown een comeback van Horner?

Daarna wordt Brown gevraagd naar Horner, en of hij de Brit mist. Daar heeft de McLaren-man een duidelijk antwoord op: "Ja, in de zin van... Ik bedoel, hij is een ongelooflijke teambaas. Maar het is duidelijk dat het in de afgelopen jaren niet zo goed is gegaan."

Brown denkt wel dat Horner snel zal terugkeren in de paddock: "Ik denk dat hij terugkomt. Maar ik denk dat de sport vol zit met verschillende karakters: goede jongens, slechte jongens, en ze zijn allemaal verschillend. Ik denk dat dat hetgeen is wat de sport zo fascinerend maakt."