Brown verwacht comeback van Horner

Het team van McLaren vocht dit jaar een felle strijd uit met Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander stoomde op in de tweede seizoenshelft, nadat er veel was gebeurd bij Red Bull en teambaas Christian Horner werd ontslagen. McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat Horner gaat terugkeren.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix ontslagen. Na twintig jaar trouwe dienst werd hij de deur gewezen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van de nieuwe teambaas begon het te lopen bij Red Bull, en wist Verstappen zich te herstellen. Hij mengde zich weer in de strijd om de podiumplekken, en al snel werd dat een strijd om zeges en zelfs de titel.

Hij maakte het McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri knap lastig, en hij liep steeds verder en verder in. In de zomer had Verstappen een achterstand van ruim honderd WK-punten, maar toen de seizoensfinale in Abu Dhabi begon, was het verschil slechts twaalf puntjes. Verstappen won de race, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

De strijd met Verstappen en Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown keek bij talkSPORT terug op de strijd met Verstappen en Red Bull: "Dat was niet eenvoudig, want ze zijn een ongelooflijk team. En Max Verstappen is ook de beste coureur van de moderne tijd."

Verwacht Brown een comeback van Horner?

Daarna wordt Brown gevraagd naar Horner, en of hij de Brit mist. Daar heeft de McLaren-man een duidelijk antwoord op: "Ja, in de zin van... Ik bedoel, hij is een ongelooflijke teambaas. Maar het is duidelijk dat het in de afgelopen jaren niet zo goed is gegaan."

Brown denkt wel dat Horner snel zal terugkeren in de paddock: "Ik denk dat hij terugkomt. Maar ik denk dat de sport vol zit met verschillende karakters: goede jongens, slechte jongens, en ze zijn allemaal verschillend. Ik denk dat dat hetgeen is wat de sport zo fascinerend maakt."

Reacties (2)

  • Klus

    Posts: 2.392

    Wie zijn dan die slechte jongens? Flavio? lol

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 16:12
    • 919

      Posts: 3.923

      Hijzelf, hij schaart zich daar graag onder, soort van legitimatie om maar van alles te mogen roepen.

      • + 0
      • 15 dec 2025 - 17:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

