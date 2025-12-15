user icon
Marko doet boekje open over contractonderhandelingen met Verstappen

Marko doet boekje open over contractonderhandelingen met Verstappen

Teamadviseur Helmut Marko vertrekt eind dit jaar bij Red Bull Racing. Het vertrek van de Oostenrijker werd vorige week bevestigd, en sindsdien heeft hij zich al meerdere keren uitgesproken over het team. Nu geeft hij opvallende details prijs over de contractonderhandelingen met Max Verstappen.

Verstappen en Marko hebben een zeer goede band. Marko gaf Verstappen in 2015 de kans om op 17-jarige leeftijd te debuteren in de Formule 1, en hij groeide uit tot een soort vertrouweling van de Nederlander. Verstappen steunde Marko in alle stormen waar het team mee te maken kreeg. Toen Marko vorig jaar op non-actief leek te worden gesteld, stond Verstappen vierkant achter hem.

Marko is dankbaar voor de steun die hij in al die jaren van Verstappen heeft ontvangen. Hij zal de samenwerking met Verstappen dan ook gaan missen, iets wat waarschijnlijk wederzijds is. De Nederlander sprak zich al dankbaar uit op Instagram, en zal Marko niet zomaar vergeten.

Hoe ging het met de onderhandelingen met Verstappen?

Marko heeft veel goede herinneringen aan de samenwerking met Verstappen. In een interview met F1-Insider heeft Marko het over contractonderhandelingen, waarna Verstappen ter sprake komt: "Nog sneller ging het, geloof ik, met het langste en duurste contract van Max Verstappen. Ik weet niet meer in welk jaar het was, maar de vraag kwam op tafel of het gerechtvaardigd was. Het ging immers om relatief veel geld."

"Het antwoord was uiteindelijk 'ja', want zonder Verstappen zouden we geen wereldkampioen meer worden. Zo gingen die gesprekken dus. Hij begreep meteen waar het om ging en steunde mijn ideeën, of juist niet."

De statements van Verstappen

Marko moet lachen als hij aan de onderhandelingen met de Verstappens denkt: "Hij kwam zelf ook met bepaalde statements. Hoe hij dan van bepaalde details wist? Het was mijn taak om hem de feiten te presenteren en hem dan uit te leggen waarom en iets wel of niet moest gaan gebeuren."

Verstappen staat nog tot en met 2026 onder contract bij Red Bull Racing.

GPYesterday

Posts: 308

Is zijn contract met 2;Jaar verkort?

  • 3
  • 15 dec 2025 - 17:14
  GPYesterday

    Posts: 308

    Is zijn contract met 2;Jaar verkort?

    • + 3
    15 dec 2025 - 17:14
  HermanInDeZon

    Posts: 454

    Hoeveel interne keuken gaat die Marko nog op straat gooien?

    Hebben tegenwoordig consultants geen anti-geheimhouding meer ofzo in hun contract?

    Denk dat het derde maal is in even veel dagen dat ik dit hier post maar goede zet van Red Bull om komaf te maken met dit soort figuren

    • + 1
    15 dec 2025 - 17:20

