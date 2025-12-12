user icon
icon

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

De fanshop van Max Verstappen in het Limburgse dorp Swalmen sluit begin volgend jaar de deuren. Het is een einde van een tijdperk, want de fanshop groeide in de afgelopen jaren uit tot een soort bedevaartsoord. Het sluiten van de shop in Swalmen is een gevolg van Verstappens nieuwe megadeal met Fanatics.

Eerder deze week werd bekend dat Verstappen een grote deal heeft gesloten met Fanatics. Dit internationaal opererende bedrijf zal de merchandising van Verstappen op zich gaan nemen, en neemt de verantwoording voor alle fanitems over. Ze zullen alles gaan verkopen in een nieuwe online fanshop op Verstappen.com, die begin volgend jaar wordt gelanceerd.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

De winkel in Swalmen werd op 17 juni 2017 geopend, maar zal begin volgend jaar de deuren sluiten. Het nieuws wordt bevestigd door Verstappens manager Raymond Vermeulen, die zich uitsprak bij de krant De Limburger: "De winkel zal ergens begin volgend jaar gaan sluiten. Ik verwacht dat rond 1 maart de deuren dichtgaan."

Teleurstelling voor de fans

Het is het einde van een tijdperk, en het is een flinke klap voor fans van Verstappen die graag fysiek items willen kopen. Vermeulen snapt dat niet iedereen blij zal zijn met deze nieuwe keuze: "Het is toch een soort bedevaartsoord voor de supporters."

Volgens Vermeulen is het besluit genomen in goed overleg met de eigenaar van de fanshop, Roger Hermans. De manager van Verstappen legt uit wat er is afgesproken: "Hij gaat van zijn pensioen genieten en zal als raadgever op het gebied van merchandise bij ons betrokken blijven. We gaan op goede voet uit elkaar."

Waarom heeft team Verstappen deze keuze gemaakt?

De keuze voor Fanatics als nieuwe partner is volgens Vermeulen een zeer belangrijke stap: "Het is de allergrootste en de allerbeste ter wereld. Ze hebben een wereldwijde dekking, en dat is ook de schaalvergroting die we nastreven. Om de volgende stap te maken."

Deze volgende stap zorgt er nu dus wel voor dat er een einde komt aan de winkel in Swalmen. Wat er nu met het pand gaat gebeuren, is nog niet bekend.

marcelf1fan

Posts: 456

@Regenrace: ik wilde dat ook doen, echter keek in de spiegel en concludeerde dat dat niks gaat worden. Heb de spiegel daarom ook te koop gezet: COLLECTORSITEM! Wie wil hem hebben, er is maar 1x in gekeken!

  • 4
  • 12 dec 2025 - 14:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • MaxRaw

    Posts: 953

    Pop-up shop Batavia Stad
    Pop-up shop Outlet Roermond (zeer waarschijnlijk)
    Shop in het in de toekomstige Verstappen Motorsport Museum ?
    Keuze genoeg lijkt mij 😉

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 12:51
    • Regenrace

      Posts: 2.201

      En zo wordt de hele wereld uiteindelijk een soort bedevaartsoord.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 13:09
    • schwantz34

      Posts: 41.579

      Komt er ook een Max fan toko in Mekka dan?

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 13:14
    • Beri

      Posts: 6.762

      @MaxRaw; ook de popup stores zullen niet meer verschijnen. Fanatics verkoopt enkel online en er is geen markt voor een fysieke winkel/outlet. Of Verstappen BV moet die zelf gaan hosten. En dat geven ze juist aan dat ze dat niet gaan doen, want de grootste fanshop stopt.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 13:28
    • MaxRaw

      Posts: 953

      @Beri,
      Klopt de Shop in Swalmen stopt, mede door de beslissing van Roger dat hij met Pensioen gaat.
      Er is niets gezegd over de Shop op Batavia Stad, en Outlet Roermond zal maar al te graag weer een Shop van Verstappen willen hebben.
      Ik zie eerder dat er toch een Fysiek punt komt in de toekomst als onderdeel van de plannen van een Museum en Motrosport afdeling.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 14:34
    • Larry Perkins

      Posts: 62.073

      A L T E R N A T I E F:

      Wil je ook niks met Fanatics te maken hebben?
      Een hele vage kennis heeft zijn Max Verstappen-spullen bij mij gedumpt. Je kunt ze bij mij komen ophalen. Prijzen vanaf 125 euro.
      Op de merchandise staat het nummer 33 of het nummer 1, het zijn dus echt collectors-items!

      In de aanbieding:
      - 4 Max Verstappen pyjama’s.
      - 6 Max Verstappen dekbedhoezen.
      - 20 Max Verstappen onderbroeken met remsporen.
      - 11 Max Verstappen t-shirts.
      - 6 Max Verstappen bretels.
      - 8 Max Verstappen petjes.
      - 4 Max Verstappen sjaals.
      - 2 Max Verstappen bodywarmers.
      - 7 Max Verstappen mokken (bij één mok mist een oortje).
      - 2 Max Verstappen honkbalknuppels.
      - 16 Max Verstappen schaalmodellen van helmen.
      - 3 Max Verstappen Toro Rosso-schaalmodellen.
      - 9 Max Verstappen RB-schaalmodellen.

      GRATIS af te halen…
      - 3 Christian Horner dickpics.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 15:56
  • Senna014

    Posts: 659

    $$$$$

    Fanatics staat nou niet bepaald bekend om zijn respectabele prijzen. Dat extra zakcentje zal Vermeulen wel nodig hebben. Hij zou toch eens op een houtje moeten bijten na volgend jaar...

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 13:28
    • Regenrace

      Posts: 2.201

      Misschien een tip. Zo heb ik lang geleden besloten dat ik alleen fan van mezelf ben. Dat scheelt best een hoop geld, kan ik beamen.

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 13:46
    • marcelf1fan

      Posts: 456

      @Regenrace: ik wilde dat ook doen, echter keek in de spiegel en concludeerde dat dat niks gaat worden. Heb de spiegel daarom ook te koop gezet: COLLECTORSITEM! Wie wil hem hebben, er is maar 1x in gekeken!

      • + 4
      • 12 dec 2025 - 14:10
    • marcelf1fanfan

      Posts: 1

      @marcelf1fan Dan wil ik hem heel graag! Al jaren wacht ik op deze kans!

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 15:02

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×