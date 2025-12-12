De fanshop van Max Verstappen in het Limburgse dorp Swalmen sluit begin volgend jaar de deuren. Het is een einde van een tijdperk, want de fanshop groeide in de afgelopen jaren uit tot een soort bedevaartsoord. Het sluiten van de shop in Swalmen is een gevolg van Verstappens nieuwe megadeal met Fanatics.

Eerder deze week werd bekend dat Verstappen een grote deal heeft gesloten met Fanatics. Dit internationaal opererende bedrijf zal de merchandising van Verstappen op zich gaan nemen, en neemt de verantwoording voor alle fanitems over. Ze zullen alles gaan verkopen in een nieuwe online fanshop op Verstappen.com, die begin volgend jaar wordt gelanceerd.

De winkel in Swalmen werd op 17 juni 2017 geopend, maar zal begin volgend jaar de deuren sluiten. Het nieuws wordt bevestigd door Verstappens manager Raymond Vermeulen, die zich uitsprak bij de krant De Limburger: "De winkel zal ergens begin volgend jaar gaan sluiten. Ik verwacht dat rond 1 maart de deuren dichtgaan."

Teleurstelling voor de fans

Het is het einde van een tijdperk, en het is een flinke klap voor fans van Verstappen die graag fysiek items willen kopen. Vermeulen snapt dat niet iedereen blij zal zijn met deze nieuwe keuze: "Het is toch een soort bedevaartsoord voor de supporters."

Volgens Vermeulen is het besluit genomen in goed overleg met de eigenaar van de fanshop, Roger Hermans. De manager van Verstappen legt uit wat er is afgesproken: "Hij gaat van zijn pensioen genieten en zal als raadgever op het gebied van merchandise bij ons betrokken blijven. We gaan op goede voet uit elkaar."

Waarom heeft team Verstappen deze keuze gemaakt?

De keuze voor Fanatics als nieuwe partner is volgens Vermeulen een zeer belangrijke stap: "Het is de allergrootste en de allerbeste ter wereld. Ze hebben een wereldwijde dekking, en dat is ook de schaalvergroting die we nastreven. Om de volgende stap te maken."

Deze volgende stap zorgt er nu dus wel voor dat er een einde komt aan de winkel in Swalmen. Wat er nu met het pand gaat gebeuren, is nog niet bekend.