Ontslagen F1-wedstrijdleider vindt nieuwe baan

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft weer een nieuwe rol gevonden in de autosport. De Australiër vertrok begin 2022 bij de FIA, en is sindsdien werkzaam in Oceanië. Hij heeft daar een nieuwe, belangrijke rol gekregen in een opvallend kampioenschap in Nieuw-Zeeland.

Masi was sinds de dood van Charlie Whiting in 2019 tot en met 2021 de wedstrijdleider van de Formule 1. De Australiër stond in die jaren regelmatig onder druk, en speelde onbedoeld een grote rol in de ontknoping van het wereldkampioenschap in 2021. Zijn beslissingen kostten hem uiteindelijk de kop, en de FIA wilde hem een andere rol geven. Die rol werd niet gevonden, waarna Masi de autosportfederatie verliet.

Masi werd wereldberoemd door het feit dat hij in 2021 in Abu Dhabi besloot om de gelapte auto's tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen weg te halen voor een herstart na de Safety Car. Hierdoor was er nog één raceronde over, en kon Verstappen de titel afpakken van Hamilton. Het zorgde voor woede bij het team van Mercedes, waar teambaas Toto Wolff tot de dag van vandaag woest is op Masi.

Nieuwe job voor Masi

Na zijn vertrek bij de FIA werd Masi de chairman van de Supercars Commission in zijn thuisland. Drie maanden geleden legde hij die rol neer, en nu is hij door Motorsport New Zealand aangesteld als de event director van het Repco NextGen NZ Championship. Vanuit deze rol zal hij de verantwoordelijkheid dragen voor alle officials en het operationele team.

Wat gaat Masi doen?

Motorsport New Zealand wil de autosport in het land verder gaan ontwikkelen, en organiseert begin volgend jaar meerdere grote kampioenschappen. Masi zal zich hier nu dus actief mee gaan bemoeien, en zal debuteren in zijn nieuwe rol bij het Allied Petroleum Hampton Downs-evenement op 9 januari. Daarna zal hij ook de leiding hebben over meerdere races in het land. Ook de hoog aangeschreven Formula Regional Oceania Trophy valt onder zijn takenpakket.

jd2000

Posts: 7.525

Zie je wel, gewoon een capable kerel.

  • 1
  • 15 dec 2025 - 15:51
F1 Nieuws Michael Masi

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

