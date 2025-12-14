user icon
Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

De samenwerking tussen Lewis Hamilton en Ferrari oogde tijdens het Formule 1-seizoen 2025 geregeld gespannen, maar volgens het team zelf is dat beeld overtrokken. Ferrari erkent wel dat de aanpassingsperiode na Hamiltons overstap is onderschat.

Na twaalf seizoenen bij Mercedes koos Hamilton afgelopen winter voor een nieuw hoofdstuk bij Ferrari. Een vlekkeloze start kende dat huwelijk niet. Al vroeg in het jaar deden scherpe radioberichten de ronde, waarna de Brit zich genoodzaakt zag te benadrukken dat er geen sprake was van problemen met race-engineer Riccardo Adami. Toch bleef de toon op de boordradio regelmatig gefrustreerd klinken. Van een verstoorde relatie is echter geen sprake, stelt Ferrari’s head of trackside engineering Matteo Togninalli.

Togninalli geeft tekst en uitleg

“Een teamwissel is voor beide kanten enorm lastig, zeker voor iemand als Lewis, die meer dan tien jaar in dezelfde omgeving heeft gewerkt,” legt Togninalli uit, geciteerd door Motorsport.com. “Je raakt gewend aan mensen, werkwijzen en communicatie. Tel daarbij op dat Lewis meerdere wereldtitels heeft gewonnen én dat we dit seizoen niet echt hebben kunnen meedoen om het kampioenschap, dan is het logisch dat er frustratie ontstaat.”

Volgens Togninalli wordt die frustratie van buitenaf groter gemaakt dan nodig. “Wat men ziet en hoort, klinkt vaak heftiger dan hoe het intern daadwerkelijk is,” zegt hij. “De resultaten en de emotie zorgen voor een beeld dat volgens mij niet helemaal klopt. Dat hij het soms moeilijk heeft, komt deels door de teleurstelling en deels doordat we simpelweg tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen. Misschien hebben we dat aan het begin onderschat, zowel het team als Lewis. Maar ik maak me geen zorgen: deze samenwerking zal alleen maar beter worden.”

Hoe moet het verder met Hamilton bij Ferrari?

De irritaties binnen Ferrari zijn vooral terug te voeren op de prestaties van de SF-25. In de races kon de auto doorgaans goed mee, maar in de kwalificaties liet het team te vaak steken vallen. In een seizoen waarin de verschillen klein waren, bleek dat een groot nadeel. “In 2025 werd het grootste deel van het werk op zaterdag gedaan,” stelt Togninalli. “Start je vooraan, dan finish je vooraan. Begin je verder naar achteren, dan wordt inhalen extreem lastig, tenzij je een compleet andere strategie kiest.”

Ook de Pirelli-banden speelden daarbij een grote rol. “Over één ronde waren de banden uitzonderlijk gevoelig,” vervolgt Togninalli. “Kijk naar Max Verstappen in Brazilië: eerst vooraan in de sprintkwalificatie, daarna pas zestiende in de kwalificatie. Met alleen de bandenvoorbereiding kun je al twee à drie tienden winnen. Daar hebben wij ons sterk op gericht en daarin hebben we stappen gezet. Uiteindelijk zijn de banden doorslaggevend. Iedereen worstelt ermee, want de marges zijn minimaal. We zitten allemaal binnen twee tienden, waardoor kleine details ineens het verschil maken.”

snailer

Posts: 31.062

Ik weet het niet. Er worden zaken gebruikt als excuus die niet kloppen. Wilde weten wie 'Ferrari' was. Want Ferrari kan helemaal niets beweren. Een persoon bij Ferrari wel.
Ik zag daar door onde de druk geplaatste letters 1 argument: verwisseling van team

Dat is de grootste onzin. Om een voorbee... [Lees verder]

  • 3
  • 14 dec 2025 - 10:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.542

    Wat een samenraapsel van excuses redenen. Alleen het vastgeroeste patroon en leeftijd zijn mijn inziens relevant. De rest is net zo voo

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 09:43
  • racepace1

    Posts: 579

    @Freek
    Dat zegt ie ook, de auto was een slechte op zaterdag, dus als je een goede kwalli had reed je vooraan mee. En alle teams die het wat slechter doen komen altijd met dit soort uitleg daar is Ferrari geen uitzondering in....

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 09:52
    • snailer

      Posts: 31.062

      Ik weet het niet. Er worden zaken gebruikt als excuus die niet kloppen. Wilde weten wie 'Ferrari' was. Want Ferrari kan helemaal niets beweren. Een persoon bij Ferrari wel.
      Ik zag daar door onde de druk geplaatste letters 1 argument: verwisseling van team

      Dat is de grootste onzin. Om een voorbeeld te noemen. Lawson stapte koud in en reed direct een redelijke race en kwali in Zandvoort was zijn debuut zonder een km te hebben gereden.
      En Lawson is een redelijk matige rijder gebleken.
      Verstappen stapte over van team halverwege het seizoen. Won.
      Hulkenberg mocht instappen bij, was het FI? Direct een geweldig weekend.
      Russel stapte in de Mercedes toen Hamilton ziek was. Won niet door pech.

      Ik ben maar niet verder gaan lezen.

      • + 3
      • 14 dec 2025 - 10:21
  • Gummy

    Posts: 352

    De uitleg “we moeten wennen aan elkaar” gaat het niet meer volhouden. Je mag van een coureur als Hamilton verwachten dat hij op een gegeven moment wel het verschil kan maken. Als je bv keek naar Russel die ooit Hamilton verving bij Mercedes. Hoefde die ook niet te wennen. Ja hij zat niet comfortabel, maar miste maar op een haar na pole. En hij had de race gewonnen als hij geen mechanische problemen kreeg. Ook Max won gelijk zijn eerste race met een nieuw team.

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 10:29
  • Supa

    Posts: 2.647

    De Ferrari van 2025 is gebouwd rond Leclerc, niet Hamilton. Het concept lag al vast in 2024, toen Hamilton nog bij Mercedes reed en geen toegang had tot Ferrari, de simulator of technische meetings. Leclerc was de referentie en de enige die feedback kon geven. Hamilton kon dit jaar alleen maar setup veranderingen maken. Ferrari zal dit nooit toegeven maar de basis van de auto was gewoon erg slecht.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 10:48
    • 919

      Posts: 3.920

      Ik denk dat wat wishfull thinking is, de 25 auto was geen doorontwikkeling van de 24 auto, en dat Leclerc veel invloed gehad zou hebben twijfel ik ook aan bij Ferrari, volgens mij hebben beide heren een shitbox auto in de schoot geworpen gekregen en kon Leclerc daar net iets beter mee om gaan. Hoop voor Hamilton dat hij volgend seizoen beter kan doen, maar denk dat Leclerc hem sowieso weer de baas gaat zijn.

      • + 2
      • 14 dec 2025 - 11:02
    • Supa

      Posts: 2.647

      In een officieel bericht zegt Ferrari zelf dat de SF‑24 verder bouwt op wat ze met de SF‑23 in 2023 hebben geleerd. De 2024‑auto is dus geen compleet nieuwe auto, maar een doorontwikkeling van vorig jaar.

      “Bij de SF‑24 wilden we een compleet nieuw platform creëren en elk gebied van de auto is opnieuw ontworpen. Hierbij was ons uitgangspunt de ontwikkelingsrichting die we vorig jaar hadden gekozen, en die ons in de laatste races van het seizoen al een sprong voorwaarts in concurrentievermogen gaf. We hebben geluisterd naar wat de coureurs zeiden en deze ideeën omgezet in techniek met als doel een auto te bouwen die gemakkelijker te besturen is.”

      • + 0
      • 14 dec 2025 - 11:39

