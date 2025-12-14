De samenwerking tussen Lewis Hamilton en Ferrari oogde tijdens het Formule 1-seizoen 2025 geregeld gespannen, maar volgens het team zelf is dat beeld overtrokken. Ferrari erkent wel dat de aanpassingsperiode na Hamiltons overstap is onderschat.

Na twaalf seizoenen bij Mercedes koos Hamilton afgelopen winter voor een nieuw hoofdstuk bij Ferrari. Een vlekkeloze start kende dat huwelijk niet. Al vroeg in het jaar deden scherpe radioberichten de ronde, waarna de Brit zich genoodzaakt zag te benadrukken dat er geen sprake was van problemen met race-engineer Riccardo Adami. Toch bleef de toon op de boordradio regelmatig gefrustreerd klinken. Van een verstoorde relatie is echter geen sprake, stelt Ferrari’s head of trackside engineering Matteo Togninalli.

Togninalli geeft tekst en uitleg

“Een teamwissel is voor beide kanten enorm lastig, zeker voor iemand als Lewis, die meer dan tien jaar in dezelfde omgeving heeft gewerkt,” legt Togninalli uit, geciteerd door Motorsport.com. “Je raakt gewend aan mensen, werkwijzen en communicatie. Tel daarbij op dat Lewis meerdere wereldtitels heeft gewonnen én dat we dit seizoen niet echt hebben kunnen meedoen om het kampioenschap, dan is het logisch dat er frustratie ontstaat.”

Volgens Togninalli wordt die frustratie van buitenaf groter gemaakt dan nodig. “Wat men ziet en hoort, klinkt vaak heftiger dan hoe het intern daadwerkelijk is,” zegt hij. “De resultaten en de emotie zorgen voor een beeld dat volgens mij niet helemaal klopt. Dat hij het soms moeilijk heeft, komt deels door de teleurstelling en deels doordat we simpelweg tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen. Misschien hebben we dat aan het begin onderschat, zowel het team als Lewis. Maar ik maak me geen zorgen: deze samenwerking zal alleen maar beter worden.”

Hoe moet het verder met Hamilton bij Ferrari?

De irritaties binnen Ferrari zijn vooral terug te voeren op de prestaties van de SF-25. In de races kon de auto doorgaans goed mee, maar in de kwalificaties liet het team te vaak steken vallen. In een seizoen waarin de verschillen klein waren, bleek dat een groot nadeel. “In 2025 werd het grootste deel van het werk op zaterdag gedaan,” stelt Togninalli. “Start je vooraan, dan finish je vooraan. Begin je verder naar achteren, dan wordt inhalen extreem lastig, tenzij je een compleet andere strategie kiest.”

Ook de Pirelli-banden speelden daarbij een grote rol. “Over één ronde waren de banden uitzonderlijk gevoelig,” vervolgt Togninalli. “Kijk naar Max Verstappen in Brazilië: eerst vooraan in de sprintkwalificatie, daarna pas zestiende in de kwalificatie. Met alleen de bandenvoorbereiding kun je al twee à drie tienden winnen. Daar hebben wij ons sterk op gericht en daarin hebben we stappen gezet. Uiteindelijk zijn de banden doorslaggevend. Iedereen worstelt ermee, want de marges zijn minimaal. We zitten allemaal binnen twee tienden, waardoor kleine details ineens het verschil maken.”