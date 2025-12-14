user icon
icon

Marko wijst het absolute dieptepunt voor Verstappen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko wijst het absolute dieptepunt voor Verstappen aan

Helmut Marko verraste begin deze week vriend en vijand door zijn vertrek bij Red Bull aan te kondigen. De ervaren Oostenrijker gaat na een heel leven in de autosport met pensioen, en kijkt met gemengde gevoelens terug op het intense seizoen. Hij looft Max Verstappen, en wijst het pijnlijkste dieptepunt van het jaar aan.

Marko zorgde afgelopen weekend voor verbazing toen hij na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet doorschemeren dat hij wilde stoppen. Op maandag lekte uit dat de knoop was doorgehakt, en op dinsdag bevestigde Red Bull dat Marko na twintig jaar het team gaat verlaten. In de dagen daarna liet Marko weten dat hij in zijn maag zat met het feit dat Verstappen dit jaar geen wereldkampioen is geworden.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen vocht tot en met het allerlaatste moment mee om de titel, en moest in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Lando Norris. Het was een zware opdracht, maar Verstappen wist de race te winnen. Norris werd derde, en dat leverde hem de wereldtitel op. De Brit hield een voorsprong van twee punten over.

'Max is van een ander niveau'

Marko is nog altijd onder de indruk van Verstappen. In gesprek met RTL looft hij zijn Nederlandse vriend: "Max is echt van een ander niveau, dat heeft hij dit jaar opnieuw bewezen met zijn races en zijn inhaalacties. Maar zonder de juiste techniek kan zelfs de beste coureur geen wereldkampioen worden."

Het pijnlijkste weekend

Verstappen vocht zich dit jaar terug na een rampzalige eerste seizoenshelft. Volgens Marko vormde het weekend in Hongarije het absolute dieptepunt: "Er waren meerdere momenten waarop we de afstelling niet goed voor elkaar konden krijgen. Het pijnlijkste was Hongarije, waar we er echt volledig naast zaten en Max met veel pijn en moeite de negende plaats wist binnen te slepen. Ik denk dat dat het beslissende en uiteindelijk ook het meest pijnlijke resultaat was."

Verstappen stelde dat weekend dat hij dit jaar geen race meer zou winnen. Na de zomerstop bewees hij zijn eigen ongelijk door te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi.

Pietje Bell

Posts: 32.424

Boardradio geluid en beelden van GP aan de pitmuur na het vallen van de vlag voordat
GP emotioneel werd:

https://www.instagram(.)com/reel/DSPqkTODPSc/

  • 1
  • 14 dec 2025 - 15:28
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 11.098

    Rbr is niet het enige team dat de boel soms even niet op orde had, sterker nog zij waren m.i. 1 vd beste teams.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 13:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.051

    "Marko wijst het absolute dieptepunt voor Verstappen aan".

    De sporen zijn nog te zien aan de zijkant van die Mercedes.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 13:56
  • Pietje Bell

    Posts: 32.424

    Boardradio geluid en beelden van GP aan de pitmuur na het vallen van de vlag voordat
    GP emotioneel werd:

    https://www.instagram(.)com/reel/DSPqkTODPSc/

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 15:28
  • Pietje Bell

    Posts: 32.424

    Nothing To Lose: Max Verstappen’s Last Charge for the 2025 Title! | Behind The Charge

    https://youtu.be/OMlkFogt5RA

    12 minuten.

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 15:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×