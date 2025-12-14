Helmut Marko verraste begin deze week vriend en vijand door zijn vertrek bij Red Bull aan te kondigen. De ervaren Oostenrijker gaat na een heel leven in de autosport met pensioen, en kijkt met gemengde gevoelens terug op het intense seizoen. Hij looft Max Verstappen, en wijst het pijnlijkste dieptepunt van het jaar aan.

Marko zorgde afgelopen weekend voor verbazing toen hij na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet doorschemeren dat hij wilde stoppen. Op maandag lekte uit dat de knoop was doorgehakt, en op dinsdag bevestigde Red Bull dat Marko na twintig jaar het team gaat verlaten. In de dagen daarna liet Marko weten dat hij in zijn maag zat met het feit dat Verstappen dit jaar geen wereldkampioen is geworden.

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen vocht tot en met het allerlaatste moment mee om de titel, en moest in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Lando Norris. Het was een zware opdracht, maar Verstappen wist de race te winnen. Norris werd derde, en dat leverde hem de wereldtitel op. De Brit hield een voorsprong van twee punten over.

'Max is van een ander niveau'

Marko is nog altijd onder de indruk van Verstappen. In gesprek met RTL looft hij zijn Nederlandse vriend: "Max is echt van een ander niveau, dat heeft hij dit jaar opnieuw bewezen met zijn races en zijn inhaalacties. Maar zonder de juiste techniek kan zelfs de beste coureur geen wereldkampioen worden."

Het pijnlijkste weekend

Verstappen vocht zich dit jaar terug na een rampzalige eerste seizoenshelft. Volgens Marko vormde het weekend in Hongarije het absolute dieptepunt: "Er waren meerdere momenten waarop we de afstelling niet goed voor elkaar konden krijgen. Het pijnlijkste was Hongarije, waar we er echt volledig naast zaten en Max met veel pijn en moeite de negende plaats wist binnen te slepen. Ik denk dat dat het beslissende en uiteindelijk ook het meest pijnlijke resultaat was."

Verstappen stelde dat weekend dat hij dit jaar geen race meer zou winnen. Na de zomerstop bewees hij zijn eigen ongelijk door te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi.