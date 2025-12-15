Max Verstappen, Fernando Alonso en Michael Schumacher zijn niet zomaar coureurs, maar allemaal meervoudig wereldkampioenen. Volgens oud-coureur en tevens voormalig wereldkampioen Damon Hill hebben deze coureurs iets met elkaar gemeen.

Damon Hill vindt dat Verstappen een echte waardige F1-wereldkampioen is, zo laat hij weten in de Drive to Wynn-podcast. Hill heeft tegen Schumacher geracet, maar ziet de overeenkomsten tussen de twee iconen van de Formule 1.

Verstappen is speciaal

In de podcast vertelt Hill: "Lando is wereldkampioen, Oscar, is, zoals je al zei, duidelijk wereldkampioenschapsmateriaal; er zijn tal van andere coureurs die wereldkampioenschapsmateriaal zijn en die zich zullen bewijzen. Er zijn er een paar die op het punt staan om te vertrekken. Ik bedoel, hoe lang Lewis nog door kan gaan, weet ik niet, maar Fernando presteert nog steeds boven zijn leeftijd."

"Je hebt Max, die volgens mij door bijna iedereen wordt beschouwd als, net als Michael destijds, de te kloppen man, de man die bijna onverslaanbaar is. Hij kan verslagen worden, het is alleen een kwestie van de juiste omstandigheden. De kwaliteit van het deelnemersveld is dus erg belangrijk. Je wilt geen wereldkampioenschap winnen waarvan iedereen zegt: je tegenstander was het niet waard."

Overeenkomst tussen Verstappen en Schumacher

Volgens Hill zijn er heel wat overeenkomsten tussen Schumacher en Verstappen: "Hij is ongelooflijk nauwkeurig. Ik weet niet of je hem ooit een kwalificatieronde hebt zien rijden op een circuit als Suzuka, dat een angstaanjagend snel circuit is. Hij is millimeterprecies en hij kan zijn auto precies op de rand van het circuit plaatsen, waarbij je elke millimeter van het circuit nodig hebt om de beste lijn te krijgen, en dat doet hij."

"Zijn precisie is ongelooflijk, zijn gezichtsvermogen moet buitengewoon zijn, gezien de hoeveelheid tijd die hij voor zijn tv-scherm op een computer doorbrengt, is het verbazingwekkend dat hij überhaupt nog iets kan zien. Maar dat heb je nodig en hij is pas 28, zoals ik al zei, hij komt nu in de bloei van zijn leven", benadrukt Hill.

Max Verstappen verloor het wereldkampioenschap op twee punten van Lando Norris, maar wist wel 102 punten in te lopen in de laatste tien races. De Nederlander heeft dus een knappe comeback gemaakt.