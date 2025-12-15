user icon
icon

'Verstappen behoort tot dezelfde klasse als Schumacher'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen behoort tot dezelfde klasse als Schumacher'

Max Verstappen, Fernando Alonso en Michael Schumacher zijn niet zomaar coureurs, maar allemaal meervoudig wereldkampioenen. Volgens oud-coureur en tevens voormalig wereldkampioen Damon Hill hebben deze coureurs iets met elkaar gemeen. 

Damon Hill vindt dat Verstappen een echte waardige F1-wereldkampioen is, zo laat hij weten in de Drive to Wynn-podcast. Hill heeft tegen Schumacher geracet, maar ziet de overeenkomsten tussen de twee iconen van de Formule 1

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Verstappen is speciaal

In de podcast vertelt Hill: "Lando is wereldkampioen, Oscar, is, zoals je al zei, duidelijk wereldkampioenschapsmateriaal; er zijn tal van andere coureurs die wereldkampioenschapsmateriaal zijn en die zich zullen bewijzen. Er zijn er een paar die op het punt staan om te vertrekken. Ik bedoel, hoe lang Lewis nog door kan gaan, weet ik niet, maar Fernando presteert nog steeds boven zijn leeftijd."

"Je hebt Max, die volgens mij door bijna iedereen wordt beschouwd als, net als Michael destijds, de te kloppen man, de man die bijna onverslaanbaar is. Hij kan verslagen worden, het is alleen een kwestie van de juiste omstandigheden. De kwaliteit van het deelnemersveld is dus erg belangrijk. Je wilt geen wereldkampioenschap winnen waarvan iedereen zegt: je tegenstander was het niet waard."

Overeenkomst tussen Verstappen en Schumacher

Volgens Hill zijn er heel wat overeenkomsten tussen Schumacher en Verstappen: "Hij is ongelooflijk nauwkeurig. Ik weet niet of je hem ooit een kwalificatieronde hebt zien rijden op een circuit als Suzuka, dat een angstaanjagend snel circuit is. Hij is millimeterprecies en hij kan zijn auto precies op de rand van het circuit plaatsen, waarbij je elke millimeter van het circuit nodig hebt om de beste lijn te krijgen, en dat doet hij."

"Zijn precisie is ongelooflijk, zijn gezichtsvermogen moet buitengewoon zijn, gezien de hoeveelheid tijd die hij voor zijn tv-scherm op een computer doorbrengt, is het verbazingwekkend dat hij überhaupt nog iets kan zien. Maar dat heb je nodig en hij is pas 28, zoals ik al zei, hij komt nu in de bloei van zijn leven", benadrukt Hill.

Max Verstappen verloor het wereldkampioenschap op twee punten van Lando Norris, maar wist wel 102 punten in te lopen in de laatste tien races. De Nederlander heeft dus een knappe comeback gemaakt.

HarryLam

Posts: 5.090

Nou nee.....Verstappen is echt beter.

  • 2
  • 15 dec 2025 - 17:29
F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Michael Schumacher Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • RH

    Posts: 742

    Over drie titels mag hij met de mannen meepraten 😜

    • + 1
    • 15 dec 2025 - 17:27
  • HarryLam

    Posts: 5.090

    Nou nee.....Verstappen is echt beter.

    • + 2
    • 15 dec 2025 - 17:29
    • Sil

      Posts: 232

      Nou nee

      • + 0
      • 15 dec 2025 - 18:10
  • Mr.Rofl

    Posts: 896

    ""Ik bedoel, hoe lang Lewis nog door kan gaan, weet ik niet, maar Fernando presteert nog steeds boven zijn leeftijd."""

    LOL! Zet Alonso naast Leclerc en ook hij wordt ook helemaal aan snot gereden. Stroll is op een van zijn beste dagen goed voor de middenmoot zoals in Australië. Zet Hamilton naast Stroll en het ziet er allemaal nog alleraardigst uit. Alonso kon zich in zijn hoogtij dagen meten met Verstappen in zij hoogtij dagen, zo ook Hamilton, maar die dagen liggen al jaren achter ons.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 17:57
  • red slow

    Posts: 3.280

    Zijn wel wat overeenkomsten. Toen Schumacher zijn eerste titel won heeft eigenlijk tot met 2006 (uitzondering 1999 vanwege gebroken been) altijd gestreden om de rijderstitel.

    Verstappen laat dat tot nu toe ook zien. Dus dat is wel een mooie vergelijking

    • + 2
    • 15 dec 2025 - 17:57
    • Runningupthathill

      Posts: 18.513

      Ik denk dat het grootste vergelijk tussen beide hun ongelofelijke kwaliteit is om elke strategie te doen werken. Schumacher had dat ook, die heeft in zijn carrière bepaalde strategieën doen werken die niemand anders gelukt waren. Ik denk aan zijn race in Hongarije 98 of zijn race in Frankrijk 2004 of bijvoorbeeld België 95.

      Verstappen heeft dat ook al meermaals laten zien, zeker de laatste jaren, dat hij een voor anderen onmogelijke strategie toch kan goed laten komen.

      Alonso heeft dat in mijn ogen veel minder, Alonso is ook vooral alleen bezig met zichzelf, terwijl een Schumacher en Verstappen veel en veel meer betrokken waren met hun team. Je merkt dat ook aan de teams waarmee ze samengewerkt hebben. Het is voor mij ook de reden dat je net namen als Verstappen en Schumacher steeds beter ziet worden doorheen een seizoen, waarin veel anderen terugvallen. Alonso had zowel in 2005 als in 2006 een goede start maar viel daarna hard terug. Piastri had dit jaar hetzelfde, Button had dat ook in 2009 bijvoorbeeld.

      Ik zet Schumacher en Verstappen daarom een stukje boven Alonso en al helemaal ver boven de Alonso van vandaag.

      • + 0
      • 15 dec 2025 - 18:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×