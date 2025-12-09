user icon
Bottas begint aan nieuw avontuur en past stoeltje bij Cadillac

Valtteri Bottas is eindelijk begonnen aan zijn avontuur bij zijn nieuwe werkgever Cadillac. De Fin werd afgelopen zomer vastgelegd door het nieuwe team, maar kon nog niet aan het avontuur beginnen door zijn contract bij Mercedes. Nu het seizoen voorbij is, mocht Bottas eindelijk beginnen. Hij heeft zijn eerste werkdag inmiddels achter de rug.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Ze zijn al maanden bezig met de voorbereidingen, en presenteerden afgelopen zomer F1-veteranen Bottas en Sergio Perez als coureurs. Perez zat zonder zitje, en hij kon direct beginnen aan zijn nieuwe avontuur. Hij verscheen al meerdere keren op de fabriek, en werkte een TPC-test af met een oude Ferrari op het circuit van Imola.

Voor Bottas was het een ander verhaal. De populaire Fin was verbonden aan het team van Mercedes als derde coureur. In die hoedanigheid moest hij bij alle Grand Prix-weekenden aanwezig zijn, en werkte hij enkele tests af voor de Duitse renstal. In Abu Dhabi was hij voor het laatst aanwezig op het circuit namens Mercedes, en daarna mocht hij echt aan zijn nieuwe avontuur beginnen.

Seat fit

Op maandag meldde hij zich op de fabriek van Cadillac in Silverstone, en daar mocht hij direct aan de bak. Op foto's van Cadillac is te zien hoe Bottas een eerste seat fit uitvoert, en daarmee direct een sneak peek van de nieuwe auto deelt. Voor Cadillac is het weer een nieuwe mijlpaal richting het debuut in de Formule 1.

Drukke periode voor Cadillac

Cadillac liet eerder doorschemeren dat ze de fire-up van de auto nog voor kerst willen doen, en in januari willen ze al vroeg de baan opgaan voor een shakedown. Daarna zijn ze aanwezig bij de eerste wintertest op het circuit van Barcelona die plaatsvindt van 26 tot en met 30 januari.

Cadillac zal hun nieuwe auto op 9 februari aan de wereld tonen door middel van een advertentie tijdens de Super Bowl. Hoe de nieuwe auto gaat heten, is nog niet bekend.

  • Joeppp

    Posts: 8.165

    Die mat van hem blijft geweldig!

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 13:31
  • Larry Perkins

    Posts: 62.014

    Bottas wou zijn stoeltje koste wat kost met blote billetjes passen, nu ligt hij op de slachtbank van de medische afdeling om het schuim uit zijn bilnaad te laten peuteren...

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 13:48

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

  Team Mercedes
  Punten 1.608
  Podiums 61
  Grand Prix 209
  Land Finland
  Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  Geb. plaats Nastola, Finland
  Gewicht 70 kg
  Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
