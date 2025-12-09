Valtteri Bottas is eindelijk begonnen aan zijn avontuur bij zijn nieuwe werkgever Cadillac. De Fin werd afgelopen zomer vastgelegd door het nieuwe team, maar kon nog niet aan het avontuur beginnen door zijn contract bij Mercedes. Nu het seizoen voorbij is, mocht Bottas eindelijk beginnen. Hij heeft zijn eerste werkdag inmiddels achter de rug.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Ze zijn al maanden bezig met de voorbereidingen, en presenteerden afgelopen zomer F1-veteranen Bottas en Sergio Perez als coureurs. Perez zat zonder zitje, en hij kon direct beginnen aan zijn nieuwe avontuur. Hij verscheen al meerdere keren op de fabriek, en werkte een TPC-test af met een oude Ferrari op het circuit van Imola.

Voor Bottas was het een ander verhaal. De populaire Fin was verbonden aan het team van Mercedes als derde coureur. In die hoedanigheid moest hij bij alle Grand Prix-weekenden aanwezig zijn, en werkte hij enkele tests af voor de Duitse renstal. In Abu Dhabi was hij voor het laatst aanwezig op het circuit namens Mercedes, en daarna mocht hij echt aan zijn nieuwe avontuur beginnen.

Seat fit

Op maandag meldde hij zich op de fabriek van Cadillac in Silverstone, en daar mocht hij direct aan de bak. Op foto's van Cadillac is te zien hoe Bottas een eerste seat fit uitvoert, en daarmee direct een sneak peek van de nieuwe auto deelt. Voor Cadillac is het weer een nieuwe mijlpaal richting het debuut in de Formule 1.

Drukke periode voor Cadillac

Cadillac liet eerder doorschemeren dat ze de fire-up van de auto nog voor kerst willen doen, en in januari willen ze al vroeg de baan opgaan voor een shakedown. Daarna zijn ze aanwezig bij de eerste wintertest op het circuit van Barcelona die plaatsvindt van 26 tot en met 30 januari.

Cadillac zal hun nieuwe auto op 9 februari aan de wereld tonen door middel van een advertentie tijdens de Super Bowl. Hoe de nieuwe auto gaat heten, is nog niet bekend.